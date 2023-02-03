Кадыров: бойцы «Ахмата» взяли село Веселое возле Северска

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с Вооруженными силами РФ освободили село Веселое в ходе наступления в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«После серии эффективных атак на противника им (бойцам спецназа „Ахмат“ — прим. ред.) удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что контроль над этим селом позволяет военным занимать более выгодные позиции и продолжать успешное продвижение.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что после взятия населенного пункта Соль украинская армия рискует оказаться в окружении в районе Северска, передает RT. После взятия Соли основные пути доставки подкрепления украинской армии были перерезаны, поэтому украинская армия под Северском оставалась в уязвимом положении.
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Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с Вооруженными силами РФ освободили село Веселое в ходе наступления в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «После серии эффективных атак на противника им (бойцам спецназа „Ахмат“ — прим. ред.) удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что контроль над этим селом позволяет военным занимать более выгодные позиции и продолжать успешное продвижение. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что после взятия населенного пункта Соль украинская армия рискует оказаться в окружении в районе Северска, передает RT. После взятия Соли основные пути доставки подкрепления украинской армии были перерезаны, поэтому украинская армия под Северском оставалась в уязвимом положении.