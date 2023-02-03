Кадыров: бойцы «Ахмата» взяли село Веселое возле Северска

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, война, патруль, часовой, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Российские военные освободили село Веселое, рассказал Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с Вооруженными силами РФ освободили село Веселое в ходе наступления в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После серии эффективных атак на противника им (бойцам спецназа „Ахмат“ — прим. ред.) удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что контроль над этим селом позволяет военным занимать более выгодные позиции и продолжать успешное продвижение.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что после взятия населенного пункта Соль украинская армия рискует оказаться в окружении в районе Северска, передает RT. После взятия Соли основные пути доставки подкрепления украинской армии были перерезаны, поэтому украинская армия под Северском оставалась в уязвимом положении.

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Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с Вооруженными силами РФ освободили село Веселое в ходе наступления в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «После серии эффективных атак на противника им (бойцам спецназа „Ахмат“ — прим. ред.) удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что контроль над этим селом позволяет военным занимать более выгодные позиции и продолжать успешное продвижение. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что после взятия населенного пункта Соль украинская армия рискует оказаться в окружении в районе Северска, передает RT. После взятия Соли основные пути доставки подкрепления украинской армии были перерезаны, поэтому украинская армия под Северском оставалась в уязвимом положении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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