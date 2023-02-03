Синоптики предупредили свердловчан об опасности

В Свердловской области ожидается смог с 3 по 7 февраля

03 февраля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге и области ожидается смог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Синоптики выступили с предупреждением о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. С 3 по 7 февраля в регионе ожидается смог, сообщает Уральское управление Гидрометцентра на официальном сайте. «С 20 часов 3 февраля до 20 часов 7 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 7 февраля», — говорится в сообщении синоптиков. Ранее синоптики сообщили, что на выходные 5 и 6 февраля в регион придет похолодание. До этого кролик Вождь из екатеринбургского зоопарка предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную весну. Для гадания обитателю зоопарка предложили на выбор несколько морковок, каждая из которых символизировала разную погоду.

Синоптики выступили с предупреждением о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. С 3 по 7 февраля в регионе ожидается смог, сообщает Уральское управление Гидрометцентра на официальном сайте. «С 20 часов 3 февраля до 20 часов 7 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 7 февраля», — говорится в сообщении синоптиков. Ранее синоптики сообщили, что на выходные 5 и 6 февраля в регион придет похолодание. До этого кролик Вождь из екатеринбургского зоопарка предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную весну. Для гадания обитателю зоопарка предложили на выбор несколько морковок, каждая из которых символизировала разную погоду.