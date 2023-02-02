В Екатеринбург в выходные придет похолодание

02 февраля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцев жду прохладные и пасмурные выходные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в грядущие выходные, 4 и 5 февраля, станет холоднее: столбик термометра опустится до -9 градусов. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. «4 февраля в течение всего дня жителей Екатеринбурга ожидает пасмурная погода. Температура воздуха днем составит -7 градусов, а скорость ветра — 1,7 метров в секунду», — поделился данными Ганьшин. На следующий день, 5 февраля, пасмурная погода сохранится, а столбик термометра достигнет отметки -9 градусов. Ранее кролик Вождь из екатеринбургского зоопарка предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную весну. Для гадания обитателю зоопарка предложили на выбор несколько морковок, каждая из которых символизировала разную погоду.

В Екатеринбурге в грядущие выходные, 4 и 5 февраля, станет холоднее: столбик термометра опустится до -9 градусов. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. «4 февраля в течение всего дня жителей Екатеринбурга ожидает пасмурная погода. Температура воздуха днем составит -7 градусов, а скорость ветра — 1,7 метров в секунду», — поделился данными Ганьшин. На следующий день, 5 февраля, пасмурная погода сохранится, а столбик термометра достигнет отметки -9 градусов. Ранее кролик Вождь из екатеринбургского зоопарка предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную весну. Для гадания обитателю зоопарка предложили на выбор несколько морковок, каждая из которых символизировала разную погоду.