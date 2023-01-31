Кролик Вождь из Екатеринбурга предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную весну. Свой прогноз пушистый зверь дал в стенах городского зоопарка в присутствии журналистов и посетителей, передает корреспондент URA.RU.
Животное гадание — традиция зоопарка Екатеринбурга. Она проводится 1 февраля, в Макарьев день, который на Руси считался лучшим для определения погоды на весну. В этом году роль «метеоролога» была отведена Вождю, поскольку кролик является неформальным символом 2023-го.
Для гадания обитателю зоопарка предложили на выбор несколько морковок, каждая из которых символизировала разную погоду. Выдержав паузу, кролик Вождь сделал прогноз: весна придет на Урал рано, будет теплой, но пасмурной.
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