31 января 2023

Екатеринбургский кролик-оракул предсказал погоду на весну. Видео

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Кролик Вождь предсказывает погоду на весну 2023 года. Екатеринбург
Кролик Вождь пообещал свердловчанам раннюю, но пасмурную весну Фото:

Кролик Вождь из Екатеринбурга предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную весну. Свой прогноз пушистый зверь дал в стенах городского зоопарка в присутствии журналистов и посетителей, передает корреспондент URA.RU.

Животное гадание — традиция зоопарка Екатеринбурга. Она проводится 1 февраля, в Макарьев день, который на Руси считался лучшим для определения погоды на весну. В этом году роль «метеоролога» была отведена Вождю, поскольку кролик является неформальным символом 2023-го.

Для гадания обитателю зоопарка предложили на выбор несколько морковок, каждая из которых символизировала разную погоду. Выдержав паузу, кролик Вождь сделал прогноз: весна придет на Урал рано, будет теплой, но пасмурной.

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Кролик Вождь из Екатеринбурга предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную весну. Свой прогноз пушистый зверь дал в стенах городского зоопарка в присутствии журналистов и посетителей, передает корреспондент URA.RU. Животное гадание — традиция зоопарка Екатеринбурга. Она проводится 1 февраля, в Макарьев день, который на Руси считался лучшим для определения погоды на весну. В этом году роль «метеоролога» была отведена Вождю, поскольку кролик является неформальным символом 2023-го. Для гадания обитателю зоопарка предложили на выбор несколько морковок, каждая из которых символизировала разную погоду. Выдержав паузу, кролик Вождь сделал прогноз: весна придет на Урал рано, будет теплой, но пасмурной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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