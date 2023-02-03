В Госдуме заявили о необходимости военного ответа из-за передачи Киеву нового оружия США 04 февраля 2023 в 02:26 Размер текста - 17 + Депутат ГД Олег Морозов считает, что РФ нужен военный ответ на поле боя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый пакет помощи Украине в виде оружия от США потребует «боевого» ответа. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Чиновник считает, что началась новая фаза военного противостояния. «Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния», — сказал депутат Госдумы Олег Морозов агентству РИА Новости. Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. В Пентагоне озвучили, что в него вошли средства противовоздушной обороны, ракеты большой дальности для HIMARS. О предупреждении президента Владимира Путина в ответ на передачу Киеву нового оружия США напоминал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Телеканал 360 сообщал, что глава государства дал понять Киеву и «всему коллективному Западу, что в военном противостоянии с Россией в Донбассе им пора «отступить». Новый пакет помощи Украине в виде оружия от США потребует «боевого» ответа. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Чиновник считает, что началась новая фаза военного противостояния. «Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния», — сказал депутат Госдумы Олег Морозов агентству РИА Новости. Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. В Пентагоне озвучили, что в него вошли средства противовоздушной обороны, ракеты большой дальности для HIMARS. О предупреждении президента Владимира Путина в ответ на передачу Киеву нового оружия США напоминал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Телеканал 360 сообщал, что глава государства дал понять Киеву и «всему коллективному Западу, что в военном противостоянии с Россией в Донбассе им пора «отступить». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям