03 февраля 2023

Песков напомнил о предупреждении Путина в ответ на передачу Киеву нового оружия США

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков ответил на заявление США о поставках дальнобойных снарядов Украине заявлением Владимира Путина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил, что украинским властям и западным странам необходимо помнить предупреждение Путина в Волгограде. Ранее глава государства призвал украинскую сторону отступить в конфликте на Украине.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — сказал Песков. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Путин прилетев в Волгоград возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Вместе с тем глава государства дал понять Киеву и всему коллективному Западу, что в военном противостоянии с Россией в Донбассе им пора отступить, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля 2022 года. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил, что украинским властям и западным странам необходимо помнить предупреждение Путина в Волгограде. Ранее глава государства призвал украинскую сторону отступить в конфликте на Украине. «Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — сказал Песков. Его слова передает РИА Новости. Ранее Путин прилетев в Волгоград возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Вместе с тем глава государства дал понять Киеву и всему коллективному Западу, что в военном противостоянии с Россией в Донбассе им пора отступить, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля 2022 года. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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