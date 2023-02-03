Песков напомнил о предупреждении Путина в ответ на передачу Киеву нового оружия США

03 февраля 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков ответил на заявление США о поставках дальнобойных снарядов Украине заявлением Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил, что украинским властям и западным странам необходимо помнить предупреждение Путина в Волгограде. Ранее глава государства призвал украинскую сторону отступить в конфликте на Украине. «Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — сказал Песков. Его слова передает РИА Новости. Ранее Путин прилетев в Волгоград возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Вместе с тем глава государства дал понять Киеву и всему коллективному Западу, что в военном противостоянии с Россией в Донбассе им пора отступить, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля 2022 года. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил, что украинским властям и западным странам необходимо помнить предупреждение Путина в Волгограде. Ранее глава государства призвал украинскую сторону отступить в конфликте на Украине. «Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — сказал Песков. Его слова передает РИА Новости. Ранее Путин прилетев в Волгоград возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Вместе с тем глава государства дал понять Киеву и всему коллективному Западу, что в военном противостоянии с Россией в Донбассе им пора отступить, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля 2022 года. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.