04 февраля 2023
03 февраля 2023

На челябинской трассе М5 скопилась километровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, грейдер, трасса, дорога, уборка снега
К затору на дороге привела работа снегоуборочной техники Фото:

В Челябинской области на трассе М5 между Ашой и Симом скопилась многокилометровая пробка. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на этом участке дороги снегоуборочная техника активно убирает снег.

«Между Ашой и Симом в сторону Челябинска пробка. Чистят снег, снегоуборочная техника создает затруднение в движении. Пробка на несколько километров», — говорится в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее синоптики обещали неделю снегопадов, которые начнутся в Челябинской области 5 февраля и задержатся до следующего воскресенья, 12 февраля. Днем будет относительно тепло: от минус 1 до минус 8 градусов. Ночи, напротив, ожидаются морозными — до минус 18-20 градусов.

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В Челябинской области на трассе М5 между Ашой и Симом скопилась многокилометровая пробка. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на этом участке дороги снегоуборочная техника активно убирает снег. «Между Ашой и Симом в сторону Челябинска пробка. Чистят снег, снегоуборочная техника создает затруднение в движении. Пробка на несколько километров», — говорится в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее синоптики обещали неделю снегопадов, которые начнутся в Челябинской области 5 февраля и задержатся до следующего воскресенья, 12 февраля. Днем будет относительно тепло: от минус 1 до минус 8 градусов. Ночи, напротив, ожидаются морозными — до минус 18-20 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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