На челябинской трассе М5 скопилась километровая пробка

К затору на дороге привела работа снегоуборочной техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на трассе М5 между Ашой и Симом скопилась многокилометровая пробка. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на этом участке дороги снегоуборочная техника активно убирает снег.

«Между Ашой и Симом в сторону Челябинска пробка. Чистят снег, снегоуборочная техника создает затруднение в движении. Пробка на несколько километров», — говорится в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее синоптики обещали неделю снегопадов, которые начнутся в Челябинской области 5 февраля и задержатся до следующего воскресенья, 12 февраля. Днем будет относительно тепло: от минус 1 до минус 8 градусов. Ночи, напротив, ожидаются морозными — до минус 18-20 градусов.