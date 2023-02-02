02 февраля 2023

Челябинскую область ждет неделя снегопадов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, пешеход, буран, погода, снегопад, климат
Челябинцам обещают 8 дней непрерывных снегопадов с 5 февраля Фото:

Снегопады начнутся в Челябинской области 5 февраля и задержатся до следующего воскресенья, 12 февраля. Это следует из прогноза сайта Realmeteo.

Снег начнет идти в первое воскресенье февраля и продолжит идти с различной интенсивностью все последующие дни. Осадки не прекратятся всю следующую неделю, вплоть до последнего дня выходных — 12 февраля.

Дни в Челябинской области ожидаются весьма теплыми: от минус 1 до минус 8 градусов. Ночи, напротив, ожидаются морозными — до минус 18-20 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 1 до 8 метров в секунду.

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Снегопады начнутся в Челябинской области 5 февраля и задержатся до следующего воскресенья, 12 февраля. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. Снег начнет идти в первое воскресенье февраля и продолжит идти с различной интенсивностью все последующие дни. Осадки не прекратятся всю следующую неделю, вплоть до последнего дня выходных — 12 февраля. Дни в Челябинской области ожидаются весьма теплыми: от минус 1 до минус 8 градусов. Ночи, напротив, ожидаются морозными — до минус 18-20 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 1 до 8 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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