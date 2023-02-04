04 февраля 2023
03 февраля 2023

На челябинской трассе М5 массовое ДТП привело к ограничению движения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мороз. Зима.Село. Дорога. Челябинск, уфа, м5, тимирязевский
ДТП произошло на челябинской трассе М5 Фото:

На челябинском отрезке трассы возле города Аша из-за массового ДТП организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в официальной группе областного ГИБДД в соцсети.

«5 февраля в 18:30 на 1606 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск на территории Ашинского района по направлению в город Челябинск водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с тремя попутными автомобилями, из которых два грузовых и один легковой. Прибывшие на место происшествия инспектора ДПС незамедлительно организовали реверсивное движение для избежания заторовых ситуаций», — указано в сообществе «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, в массовом ДТП никто не пострадал. Ранее стало известно о многокилометровой пробке на данном участке дороги, которое произошло из-за работы снегоуборочной техники.

Грузовик врезался в три автомобиля
Из-за ДТП одна полоса движения оказалась заблокированной
Сотрудники областного ГИБДД организовали реверсивное движение

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На челябинском отрезке трассы возле города Аша из-за массового ДТП организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в официальной группе областного ГИБДД в соцсети. «5 февраля в 18:30 на 1606 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск на территории Ашинского района по направлению в город Челябинск водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с тремя попутными автомобилями, из которых два грузовых и один легковой. Прибывшие на место происшествия инспектора ДПС незамедлительно организовали реверсивное движение для избежания заторовых ситуаций», — указано в сообществе «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, в массовом ДТП никто не пострадал. Ранее стало известно о многокилометровой пробке на данном участке дороги, которое произошло из-за работы снегоуборочной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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