На челябинской трассе М5 массовое ДТП привело к ограничению движения. Фото

05 февраля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на челябинской трассе М5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На челябинском отрезке трассы возле города Аша из-за массового ДТП организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в официальной группе областного ГИБДД в соцсети. «5 февраля в 18:30 на 1606 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск на территории Ашинского района по направлению в город Челябинск водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с тремя попутными автомобилями, из которых два грузовых и один легковой. Прибывшие на место происшествия инспектора ДПС незамедлительно организовали реверсивное движение для избежания заторовых ситуаций», — указано в сообществе «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, в массовом ДТП никто не пострадал. Ранее стало известно о многокилометровой пробке на данном участке дороги, которое произошло из-за работы снегоуборочной техники. Грузовик врезался в три автомобиля Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Из-за ДТП одна полоса движения оказалась заблокированной Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Сотрудники областного ГИБДД организовали реверсивное движение Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На челябинском отрезке трассы возле города Аша из-за массового ДТП организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в официальной группе областного ГИБДД в соцсети. «5 февраля в 18:30 на 1606 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск на территории Ашинского района по направлению в город Челябинск водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с тремя попутными автомобилями, из которых два грузовых и один легковой. Прибывшие на место происшествия инспектора ДПС незамедлительно организовали реверсивное движение для избежания заторовых ситуаций», — указано в сообществе «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, в массовом ДТП никто не пострадал. Ранее стало известно о многокилометровой пробке на данном участке дороги, которое произошло из-за работы снегоуборочной техники.