Под Калугой после крушения украинского беспилотника нашли авиабомбу

Авиабомба была найдена на месте взрыва беспилотника, передает Shot
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Под Калугой, в месте, где упал украинский беспилотник, была обнаружена авиабомба. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Авиабомба ОФАБ-100-120 обнаружена на месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой», — передает telegram-канал Shot. Сообщается, что внутри снаряда находится 46 килограммов взрывчатого вещества. При взрыве такого боеприпаса образуется воронка радиусом в пять метров.
Беспилотный летательный аппарат взорвался утром 6 февраля недалеко от Калуги, передает RT. Информацию подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Взрыв не повлек человеческие жертвы и серьезные разрушения.
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