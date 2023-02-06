Под Калугой после крушения украинского беспилотника нашли авиабомбу

Shot: на месте падения украинского беспилотника под Калугой обнаружена авиабомба
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Вооруженные силы Украины. stock, рация, связист, ВСУ, украинские военные, stock
Авиабомба была найдена на месте взрыва беспилотника, передает Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Калугой, в месте, где упал украинский беспилотник, была обнаружена авиабомба. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Авиабомба ОФАБ-100-120 обнаружена на месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой», — передает telegram-канал Shot. Сообщается, что внутри снаряда находится 46 килограммов взрывчатого вещества. При взрыве такого боеприпаса образуется воронка радиусом в пять метров.

Беспилотный летательный аппарат взорвался утром 6 февраля недалеко от Калуги, передает RT. Информацию подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Взрыв не повлек человеческие жертвы и серьезные разрушения.

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Под Калугой, в месте, где упал украинский беспилотник, была обнаружена авиабомба. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Авиабомба ОФАБ-100-120 обнаружена на месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой», — передает telegram-канал Shot. Сообщается, что внутри снаряда находится 46 килограммов взрывчатого вещества. При взрыве такого боеприпаса образуется воронка радиусом в пять метров. Беспилотный летательный аппарат взорвался утром 6 февраля недалеко от Калуги, передает RT. Информацию подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Взрыв не повлек человеческие жертвы и серьезные разрушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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