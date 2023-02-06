В Москве мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея

Тело Владимира Ленина пытались украсть из Мавзолея
Москвич пытался украсть тело советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает корреспондент издания MK.RU. Подозрительный гражданин находился возле Мавзолея в районе полуночи, а затем попытался открыть дверь.
«Мужчина вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина», — сообщил корреспондент MK.RU. Задержанному 42 года, он работает сборщиком мебели. Он не смог пояснить, какие цели преследовал, планируя кражу. Была вызвана бригада скорой психиатрической помощи, которая констатировала у задержанного обострение психического заболевания.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.