В Москве мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея 06 февраля 2023 в 21:26 Размер текста - 17 + Тело Владимира Ленина пытались украсть из Мавзолея Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москвич пытался украсть тело советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает корреспондент издания MK.RU. Подозрительный гражданин находился возле Мавзолея в районе полуночи, а затем попытался открыть дверь. «Мужчина вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина», — сообщил корреспондент MK.RU. Задержанному 42 года, он работает сборщиком мебели. Он не смог пояснить, какие цели преследовал, планируя кражу. Была вызвана бригада скорой психиатрической помощи, которая констатировала у задержанного обострение психического заболевания. Москвич пытался украсть тело советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает корреспондент издания MK.RU. Подозрительный гражданин находился возле Мавзолея в районе полуночи, а затем попытался открыть дверь. «Мужчина вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина», — сообщил корреспондент MK.RU. Задержанному 42 года, он работает сборщиком мебели. Он не смог пояснить, какие цели преследовал, планируя кражу. Была вызвана бригада скорой психиатрической помощи, которая констатировала у задержанного обострение психического заболевания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям