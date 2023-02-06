В Москве мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея

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Парк «Зарядье». Москва, мавзолей ленина, кремль, доступ граждан прекращен
Тело Владимира Ленина пытались украсть из Мавзолея Фото:

Москвич пытался украсть тело советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает корреспондент издания MK.RU. Подозрительный гражданин находился возле Мавзолея в районе полуночи, а затем попытался открыть дверь.

«Мужчина вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина», — сообщил корреспондент MK.RU. Задержанному 42 года, он работает сборщиком мебели. Он не смог пояснить, какие цели преследовал, планируя кражу. Была вызвана бригада скорой психиатрической помощи, которая констатировала у задержанного обострение психического заболевания.

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Москвич пытался украсть тело советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает корреспондент издания MK.RU. Подозрительный гражданин находился возле Мавзолея в районе полуночи, а затем попытался открыть дверь. «Мужчина вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина», — сообщил корреспондент MK.RU. Задержанному 42 года, он работает сборщиком мебели. Он не смог пояснить, какие цели преследовал, планируя кражу. Была вызвана бригада скорой психиатрической помощи, которая констатировала у задержанного обострение психического заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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