Шойгу: на Западе призывают к захвату российских территорий

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Министр обороны Сергей Шойгу обвинил западные страны в призыве захватывать российские территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада призывают к захвату российских территорий. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что именно в этих целях искусственно затягивается украинский конфликт.

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», — заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. Его цитирует агентство ТАСС.

Западные страны приняли решение о поставках тяжелой военной техники на Украину. Америка собирается поставить Киеву 41 танк Abrams. Германия приняла решение направить 14 танков Leopard. Также они одобрили возможность реэкспорта таких танков из третьих стран.

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Страны Запада призывают к захвату российских территорий. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что именно в этих целях искусственно затягивается украинский конфликт. «США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», — заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. Его цитирует агентство ТАСС. Западные страны приняли решение о поставках тяжелой военной техники на Украину. Америка собирается поставить Киеву 41 танк Abrams. Германия приняла решение направить 14 танков Leopard. Также они одобрили возможность реэкспорта таких танков из третьих стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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