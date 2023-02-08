Жители Чайковского пожаловались на свалку возле федерального спортцентра. Фото

В Чайковском Пермского края рядом со спортцентром «Снежинка» образовалась свалка
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, мусор, зима, покрышки, свалка
Жители рассуждают, кто виноват: люди или собаки Фото:

Жители Чайковского устроили стихийную свалку мусора возле федерального спортивного центра «Снежинка». А другие — недовольные этим явлением жители — сделали фотографии мусора и написали гневный пост в соцсети «ВКонтакте».

«Мусорка рядом со „Снежинкой“! Стыд и позор! Федеральный центр! Спортсмены со всей России любуются нашими прелестями. Около мусорки убирают, а через дорогу, в трех метрах, — срач!» — написал анонимный автор в группе «Подслушано Чайковский».

В комментариях жители города предложили несколько вариантов, кто виноват в случившемся. Кто-то предположил, что мусор разнесли бродячие собаки, кто-то — что сами жители намусорили. Упомянули даже депутата Дмитрия Югова. Одна из комментаторов отметила, что по этой дороге из мусорных машин вылетают не только маленькие пакеты, но и целые мешки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми старую мебель, бытовую технику и прочий мусор складируют под окнами многоэтажного дома по адресу Свиязева, 58. Несанкционированную свалку сфотографировал местный активист.

Дорога к федеральному спортивному центру «Снежинка»

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Жители Чайковского устроили стихийную свалку мусора возле федерального спортивного центра «Снежинка». А другие — недовольные этим явлением жители — сделали фотографии мусора и написали гневный пост в соцсети «ВКонтакте». «Мусорка рядом со „Снежинкой“! Стыд и позор! Федеральный центр! Спортсмены со всей России любуются нашими прелестями. Около мусорки убирают, а через дорогу, в трех метрах, — срач!» — написал анонимный автор в группе «Подслушано Чайковский». В комментариях жители города предложили несколько вариантов, кто виноват в случившемся. Кто-то предположил, что мусор разнесли бродячие собаки, кто-то — что сами жители намусорили. Упомянули даже депутата Дмитрия Югова. Одна из комментаторов отметила, что по этой дороге из мусорных машин вылетают не только маленькие пакеты, но и целые мешки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми старую мебель, бытовую технику и прочий мусор складируют под окнами многоэтажного дома по адресу Свиязева, 58. Несанкционированную свалку сфотографировал местный активист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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