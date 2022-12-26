В Перми старую мебель, бытовую технику, использованные автомобильные шины и прочий мусор складируют под окнами многоэтажного дома по адресу Свиязева, 58. Об этом рассказал пермский активист Василий Кучумов, разместив фото несанкционированной свалки в своем telegram-канале «КомиссарЪ».
«Зиму, наверное, больше всего любят пермские мусорщики. Все места засыплет снегом, все уголки, где они взяли смело бюджетные миллиарды, но работу не выполнили. „Бардак в сфере после реформы будет ликвидирован“, — убеждали они нас. Бардак остался. Появились пункты переработки мусора?», — написал Кучумов в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в администрацию Индустриального района Перми с вопросом о сроках ликвидации свалки. Агентство также попросило уточнить, будут ли в мэрии устанавливать лиц, складирующих бытовые отходы на непредназначенной для этого территории. Ответ на момент публикации не был получен.
Ранее у дома в Перми по адресу ул. Чкалова, 54 образовалась гора мусора, которую несколько дней не вывозили коммунальные службы. Причиной, по словам местных жителей, стали нечищеные после снегопада дороги.
Свалка образовалась рядом с контейнерной площадкой
Telegram-канал «КомиссарЪ»
Место завалено использованными шинами, старой мебелью и прочим мусором
Telegram-канал «КомиссарЪ»
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В Перми старую мебель, бытовую технику, использованные автомобильные шины и прочий мусор складируют под окнами многоэтажного дома по адресу Свиязева, 58. Об этом рассказал пермский активист Василий Кучумов, разместив фото несанкционированной свалки в своем telegram-канале «КомиссарЪ». «Зиму, наверное, больше всего любят пермские мусорщики. Все места засыплет снегом, все уголки, где они взяли смело бюджетные миллиарды, но работу не выполнили. „Бардак в сфере после реформы будет ликвидирован“, — убеждали они нас. Бардак остался. Появились пункты переработки мусора?», — написал Кучумов в telegram-канале. URA.RU направило запрос в администрацию Индустриального района Перми с вопросом о сроках ликвидации свалки. Агентство также попросило уточнить, будут ли в мэрии устанавливать лиц, складирующих бытовые отходы на непредназначенной для этого территории. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее у дома в Перми по адресу ул. Чкалова, 54 образовалась гора мусора, которую несколько дней не вывозили коммунальные службы. Причиной, по словам местных жителей, стали нечищеные после снегопада дороги.