В Перми пожаловались на свалку из мебели и шин под окнами многоэтажки. Фото

В Перми рядом с многоквартирным домом складируют старую мебель и бытовой мусор

27 декабря 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

В Перми старую мебель, бытовую технику и прочий мусор складируют возле многоэтажного дома Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми старую мебель, бытовую технику, использованные автомобильные шины и прочий мусор складируют под окнами многоэтажного дома по адресу Свиязева, 58. Об этом рассказал пермский активист Василий Кучумов, разместив фото несанкционированной свалки в своем telegram-канале «КомиссарЪ». «Зиму, наверное, больше всего любят пермские мусорщики. Все места засыплет снегом, все уголки, где они взяли смело бюджетные миллиарды, но работу не выполнили. „Бардак в сфере после реформы будет ликвидирован“, — убеждали они нас. Бардак остался. Появились пункты переработки мусора?», — написал Кучумов в telegram-канале. URA.RU направило запрос в администрацию Индустриального района Перми с вопросом о сроках ликвидации свалки. Агентство также попросило уточнить, будут ли в мэрии устанавливать лиц, складирующих бытовые отходы на непредназначенной для этого территории. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее у дома в Перми по адресу ул. Чкалова, 54 образовалась гора мусора, которую несколько дней не вывозили коммунальные службы. Причиной, по словам местных жителей, стали нечищеные после снегопада дороги. Свалка образовалась рядом с контейнерной площадкой Telegram-канал «КомиссарЪ» Место завалено использованными шинами, старой мебелью и прочим мусором Telegram-канал «КомиссарЪ»

В Перми старую мебель, бытовую технику, использованные автомобильные шины и прочий мусор складируют под окнами многоэтажного дома по адресу Свиязева, 58. Об этом рассказал пермский активист Василий Кучумов, разместив фото несанкционированной свалки в своем telegram-канале «КомиссарЪ». «Зиму, наверное, больше всего любят пермские мусорщики. Все места засыплет снегом, все уголки, где они взяли смело бюджетные миллиарды, но работу не выполнили. „Бардак в сфере после реформы будет ликвидирован“, — убеждали они нас. Бардак остался. Появились пункты переработки мусора?», — написал Кучумов в telegram-канале. URA.RU направило запрос в администрацию Индустриального района Перми с вопросом о сроках ликвидации свалки. Агентство также попросило уточнить, будут ли в мэрии устанавливать лиц, складирующих бытовые отходы на непредназначенной для этого территории. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее у дома в Перми по адресу ул. Чкалова, 54 образовалась гора мусора, которую несколько дней не вывозили коммунальные службы. Причиной, по словам местных жителей, стали нечищеные после снегопада дороги.