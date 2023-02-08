Ветеран ВС США предрек Украине поражение из-за проблем с доставкой Abrams

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams
Логистика может привести к победе или поражению, уточнил Гленн Жирона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Проблемы с доставкой танков Abrams на Украину могут привести к поражению страны в конфликте с РФ. Об этом заявил ветеран армии США Гленн Жирона.

«С точки зрения логистики — [поставка танков] может оказаться слишком сложной задачей для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил. Тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть войну», — уточнил Гленн Жирона в статье для Newsweek. Также он подчеркнул, что даже при условии, что танки будут посланы вовремя, проблема состоит в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют опыта по управлению Abrams. «По моему личному мнению, небольшое количество танков М1, отправленных в Украину, более чем символично», — подытожил ветеран армии США.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Также более десятка стран договорились о предоставлении танков Украине. Тем не менее, эксперты из китайского издания Sohu уточнили, что поставки танков странами НАТО приведет Украину к провалу, сообщают Nation News. Подполковник армии США Дэниел Дэвис также считает, что танки не изменят изменить ситуацию в зоне конфликта, пишет Life.

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Проблемы с доставкой танков Abrams на Украину могут привести к поражению страны в конфликте с РФ. Об этом заявил ветеран армии США Гленн Жирона. «С точки зрения логистики — [поставка танков] может оказаться слишком сложной задачей для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил. Тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть войну», — уточнил Гленн Жирона в статье для Newsweek. Также он подчеркнул, что даже при условии, что танки будут посланы вовремя, проблема состоит в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют опыта по управлению Abrams. «По моему личному мнению, небольшое количество танков М1, отправленных в Украину, более чем символично», — подытожил ветеран армии США. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Также более десятка стран договорились о предоставлении танков Украине. Тем не менее, эксперты из китайского издания Sohu уточнили, что поставки танков странами НАТО приведет Украину к провалу, сообщают Nation News. Подполковник армии США Дэниел Дэвис также считает, что танки не изменят изменить ситуацию в зоне конфликта, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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