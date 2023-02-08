Ветеран ВС США предрек Украине поражение из-за проблем с доставкой Abrams

08 февраля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Логистика может привести к победе или поражению, уточнил Гленн Жирона Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проблемы с доставкой танков Abrams на Украину могут привести к поражению страны в конфликте с РФ. Об этом заявил ветеран армии США Гленн Жирона. «С точки зрения логистики — [поставка танков] может оказаться слишком сложной задачей для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил. Тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть войну», — уточнил Гленн Жирона в статье для Newsweek. Также он подчеркнул, что даже при условии, что танки будут посланы вовремя, проблема состоит в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют опыта по управлению Abrams. «По моему личному мнению, небольшое количество танков М1, отправленных в Украину, более чем символично», — подытожил ветеран армии США. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Также более десятка стран договорились о предоставлении танков Украине. Тем не менее, эксперты из китайского издания Sohu уточнили, что поставки танков странами НАТО приведет Украину к провалу, сообщают Nation News. Подполковник армии США Дэниел Дэвис также считает, что танки не изменят изменить ситуацию в зоне конфликта, пишет Life .

Проблемы с доставкой танков Abrams на Украину могут привести к поражению страны в конфликте с РФ. Об этом заявил ветеран армии США Гленн Жирона. «С точки зрения логистики — [поставка танков] может оказаться слишком сложной задачей для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил. Тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть войну», — уточнил Гленн Жирона в статье для Newsweek. Также он подчеркнул, что даже при условии, что танки будут посланы вовремя, проблема состоит в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют опыта по управлению Abrams. «По моему личному мнению, небольшое количество танков М1, отправленных в Украину, более чем символично», — подытожил ветеран армии США. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Также более десятка стран договорились о предоставлении танков Украине. Тем не менее, эксперты из китайского издания Sohu уточнили, что поставки танков странами НАТО приведет Украину к провалу, сообщают Nation News. Подполковник армии США Дэниел Дэвис также считает, что танки не изменят изменить ситуацию в зоне конфликта, пишет Life.