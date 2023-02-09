Блогер-миллионник и актриса HELEN YES едет в Пермь

Мест на предпремьерный показ остается мало Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермь приедет блогер с общим числом подписчиков около 9 млн в разных соцсетях, телеведущая и актриса HELEN YES. Она представит новый фильм, в котором сыграла главную роль. Мероприятие проанонсировали в группе «Кинотеатр Синема 5 | Пермь в iMall Эспланада» в соцсети «ВКонтакте».

«14 февраля в 19:00 в кинотеатре „Синема5“ пройдет предпремьерный показ семейной, озорной комедии „Папы против мам“. Елена лично представит новый фильм и пообщается со всеми гостями», — указано в релизе.

В программе мероприятия запланировано выступление ведущего, работа профессионального фотографа, викторины и розыгрыши, фуршет. Билеты на предпремьерный показ раскупают. Из 181 места осталось около 40 свободных.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки почти за месяц до концерта «Бутырки» раскупили основную массу билетов. Концертов будет два: 23 февраля — в ДК им. С. М. Кирова и 24 февраля — в ДКЖ.