В Перми заканчиваются билеты на концерт группы «Бутырка». Скрин

25 января 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Билеты на первый концерт уже почти раскупили, на второй — только половину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермяки активно скупают билеты на юбилейный концерт легенды русского шансона — группы «Бутырка». Афиши с анонсом концертов в феврале развешаны по городу. «Все лучшие песни! 20 лет группе „Бутырка“! 23 февраля в ДК им. С. М. Кирова в 18:00, а 24 февраля — в ДКЖ в 19:00», — указано в афишах. Билеты стоят от 900 до 2700 рублей. Несмотря на то, что концерт состоится только через месяц, сейчас билеты на первое мероприятие, которое будет в ДК им. Кирова, уже почти раскуплены. Остались только на последних рядах и по бокам зала. На концерт в ДКЖ, который состоится на следующий день после первого, билетов еще много — раскупили только половину. Группа «Бутырка» выступала в Пермском крае не так давно. В ноябре 2022 года концерт прошел рядом с колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь» в Соликамске. Билеты остались на не самые выгодные места с точки зрения обзора сцены Скриншот с сайта kassy.ru

Пермяки активно скупают билеты на юбилейный концерт легенды русского шансона — группы «Бутырка». Афиши с анонсом концертов в феврале развешаны по городу. «Все лучшие песни! 20 лет группе „Бутырка“! 23 февраля в ДК им. С. М. Кирова в 18:00, а 24 февраля — в ДКЖ в 19:00», — указано в афишах. Билеты стоят от 900 до 2700 рублей. Несмотря на то, что концерт состоится только через месяц, сейчас билеты на первое мероприятие, которое будет в ДК им. Кирова, уже почти раскуплены. Остались только на последних рядах и по бокам зала. На концерт в ДКЖ, который состоится на следующий день после первого, билетов еще много — раскупили только половину. Группа «Бутырка» выступала в Пермском крае не так давно. В ноябре 2022 года концерт прошел рядом с колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь» в Соликамске.