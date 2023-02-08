Власти собираются отнять оружие у жителей Курганской области

09 февраля 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Власти Зауралья обсуждают вопрос об ужесточении прав на владение и хранение оружия Фото: Илья Московец © URA.RU В правительстве Курганской области обсуждают вопрос об ужесточении прав граждан на хранение и ношение оружия, а также прав на управление транспортными средствами (ТС). Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Обсуждали с коллегами вопросы автоматического изъятия разрешений на хранение и ношение оружия. Кроме того, обсудили права лиц, официально поставленных на наркологический учет, на управление ТС. Дал поручение отработать сверку таких списков в ручном режиме и делать это постоянно», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. При этом глава Зауралья отметил, что права человека — это важная составляющая жизни. Но гораздо важнее, по мнению Шумкова, жизни малолетних детей, которых наркоманы подвергают опасности. О том, что в Курганской области в прошлом году силовики конфисковали у жителей региона свыше 50 единиц оружия и более 2 500 патронов, URA.RU писало ранее. Граждане, незаконно хранившие оружие, стали фигурантами уголовных дел. Часть из них получили наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В правительстве Курганской области обсуждают вопрос об ужесточении прав граждан на хранение и ношение оружия, а также прав на управление транспортными средствами (ТС). Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Обсуждали с коллегами вопросы автоматического изъятия разрешений на хранение и ношение оружия. Кроме того, обсудили права лиц, официально поставленных на наркологический учет, на управление ТС. Дал поручение отработать сверку таких списков в ручном режиме и делать это постоянно», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. При этом глава Зауралья отметил, что права человека — это важная составляющая жизни. Но гораздо важнее, по мнению Шумкова, жизни малолетних детей, которых наркоманы подвергают опасности. О том, что в Курганской области в прошлом году силовики конфисковали у жителей региона свыше 50 единиц оружия и более 2 500 патронов, URA.RU писало ранее. Граждане, незаконно хранившие оружие, стали фигурантами уголовных дел. Часть из них получили наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.