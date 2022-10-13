Курганские силовики изъяли у граждан несколько тысяч патронов и десятки единиц оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области в 2022 году силовые структуры конфисковали у жителей региона из незаконного хранения свыше 50 единиц оружия и более 2 500 патронов. Об этом сообщили в курганском управлении ФСБ.

«УФСБ России по Курганской области совместно с Росгвардией и УМВД <…> в 2022 году из незаконного оборота изъято: 51 единица огнестрельного оружия, 12,8 кг взрывчатых веществ, 2675 патронов, 1 граната», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ. Оружие было обнаружено в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Граждане, хранившие оружие, стали фигурантами уголовных дел. Часть из них получили наказание в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет. Другие получили штрафы от 30 тыс. до 2 млн рублей.

Так, в Шумихинском округе «черный копатель» привез с мест сражений ВОВ «немецкие клинки, пистолет „Вальтер“, штык-нож, ракетницу и боевые патроны». За хранение оружия мужчина был оштрафован. В Щучанском округе идет следствие по уголовному делу в отношении группы лиц, сбывавших охолощенные автоматы Калашникова, позже переделанные под боевую стрельбу. Торговцы оружием были задержаны в октябре 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском райцентре произошел инцидент с использованием оружия. В посетителей кафе стреляли из незаконного купленного обреза.

Струдники УФСБ Курганской области рассказали об изъятии незаконного оружия фото: УФСБ России по Курганской области

Силовики в 2022 году изъяли у курганцев 51 единицу незаконного оружия фото: УФСБ России по Курганской области