Украина и Великобритания поставили НАТО под угрозу

Daily Mail: Великобритания не сможет командовать подразделением НАТО из-за Украины
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НАТО. Москва. stock, военные, нато, nato, солдат, армия нато
Конфликт на Украине ослабляет армию НАТО, сообщает Daily Mail Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО оказалась без боеприпасов, а также лишилась поддержки сил быстрого реагирования альянса под командованием Великобритании. Все это произошло из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«Наши силы растянуты из-за того, что они [британские войска] тренируют украинские силы», — пишут авторы материала Глен Оуэн и Дэн Ходжес. Они, ссылаясь на слова представителя Минобороны Великобритании, также отмечают, что у Североатлантического альянса в настоящий момент есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов, так как большая часть отправляется на Украину. Альянс обратился к вооруженным силам ФРГ, с просьбой продолжить командование подразделением НАТО.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и страны Запада после начала операции начали отправлять Киеву оружие и другие виды поддержки. Например, в НАТО заявили о намерении дать Украине истребители. Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявлял, что Украина хочет ударить британскими ракетами по Крыму.

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НАТО оказалась без боеприпасов, а также лишилась поддержки сил быстрого реагирования альянса под командованием Великобритании. Все это произошло из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Наши силы растянуты из-за того, что они [британские войска] тренируют украинские силы», — пишут авторы материала Глен Оуэн и Дэн Ходжес. Они, ссылаясь на слова представителя Минобороны Великобритании, также отмечают, что у Североатлантического альянса в настоящий момент есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов, так как большая часть отправляется на Украину. Альянс обратился к вооруженным силам ФРГ, с просьбой продолжить командование подразделением НАТО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и страны Запада после начала операции начали отправлять Киеву оружие и другие виды поддержки. Например, в НАТО заявили о намерении дать Украине истребители. Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявлял, что Украина хочет ударить британскими ракетами по Крыму.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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