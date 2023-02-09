09 февраля 2023

Times: Украина готовится ударить британскими ракетами по Крыму

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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, ракета пво
Украина может атаковать Крым британскими ракетами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности, чтобы нанести удары по целям в Крыму. Об этом рассказали источники в украинских военных кругах.

«Президент Украины Владимир Зеленский говоря об уничтожении военных объектов РФ „в глубине оккупированных территорий“ подразумевает возможные ракетные удары по Крыму», — пишет The Times, ссылаясь на источники в ВСУ. По мнению собеседника, Киев готов к такому.

Ранее сообщалось, что Зеленский съездил в Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Украинский лидер просил у министра самолеты, но получил отказ. Однако после своего визита Зеленскому все же удалось согласовать поставку дальнобойного оружия из Великобритании.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. После этого страны НАТО начали предоставлять Киеву вооружение для противостояния с РФ.

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Украина готова использовать британские ракеты большой дальности, чтобы нанести удары по целям в Крыму. Об этом рассказали источники в украинских военных кругах. «Президент Украины Владимир Зеленский говоря об уничтожении военных объектов РФ „в глубине оккупированных территорий“ подразумевает возможные ракетные удары по Крыму», — пишет The Times, ссылаясь на источники в ВСУ. По мнению собеседника, Киев готов к такому. Ранее сообщалось, что Зеленский съездил в Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Украинский лидер просил у министра самолеты, но получил отказ. Однако после своего визита Зеленскому все же удалось согласовать поставку дальнобойного оружия из Великобритании. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. После этого страны НАТО начали предоставлять Киеву вооружение для противостояния с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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