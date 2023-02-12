Тюменские врачи спасли жертву ДТП от рака, о котором он не подозревал

Оперируя жителя Алтайского края, попавшего в ДТП вблизи Тобольска, врачи Областной больницы №3 (Тюменская область) обнаружили у мужчины онкологию и вырезали ему опухоль. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения.
«В областную больницу № 3 поступил пациент из Алтайского края, который попал в ДТП вблизи Тобольска. Пострадавший был в тяжелом состоянии, была разорвана печень. Во время операции хирург также обнаружил опухоль в брюшной полости, которая впоследствии оказалась злокачественной», — рассказали URA.RU в пресс-службе ОБ №3.
Новообразование размером в шесть сантиметров удалили. Последующая томография показала, что опухоль не успела дать метастазы, а значит пациента ждет благоприятный прогноз.
Как рассказал сам мужчина, о наличии у него рака он не подозревал. Его беспокоили анемия и периодический дискомфорт в области живота, но он не спешил обращаться к врачу. Проведя полтора месяца в больнице Тобольска, пациент отправился домой с рекомендацией наблюдаться у травматолога и онколога.
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