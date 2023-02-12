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10 февраля 2023

Тюменские врачи спасли жертву ДТП от рака, о котором он не подозревал

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Тюмень, операционная, операция, хирург, медицина, хирургическое отделение, врач, больница, хирургические инструменты
Врачи зашили пациенту разорванную печень, параллельно вырезав ему опухоль в животе Фото:

Оперируя жителя Алтайского края, попавшего в ДТП вблизи Тобольска, врачи Областной больницы №3 (Тюменская область) обнаружили у мужчины онкологию и вырезали ему опухоль. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения.

«В областную больницу № 3 поступил пациент из Алтайского края, который попал в ДТП вблизи Тобольска. Пострадавший был в тяжелом состоянии, была разорвана печень. Во время операции хирург также обнаружил опухоль в брюшной полости, которая впоследствии оказалась злокачественной», — рассказали URA.RU в пресс-службе ОБ №3.

Новообразование размером в шесть сантиметров удалили. Последующая томография показала, что опухоль не успела дать метастазы, а значит пациента ждет благоприятный прогноз.

Как рассказал сам мужчина, о наличии у него рака он не подозревал. Его беспокоили анемия и периодический дискомфорт в области живота, но он не спешил обращаться к врачу. Проведя полтора месяца в больнице Тобольска, пациент отправился домой с рекомендацией наблюдаться у травматолога и онколога.

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Оперируя жителя Алтайского края, попавшего в ДТП вблизи Тобольска, врачи Областной больницы №3 (Тюменская область) обнаружили у мужчины онкологию и вырезали ему опухоль. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения. «В областную больницу № 3 поступил пациент из Алтайского края, который попал в ДТП вблизи Тобольска. Пострадавший был в тяжелом состоянии, была разорвана печень. Во время операции хирург также обнаружил опухоль в брюшной полости, которая впоследствии оказалась злокачественной», — рассказали URA.RU в пресс-службе ОБ №3. Новообразование размером в шесть сантиметров удалили. Последующая томография показала, что опухоль не успела дать метастазы, а значит пациента ждет благоприятный прогноз. Как рассказал сам мужчина, о наличии у него рака он не подозревал. Его беспокоили анемия и периодический дискомфорт в области живота, но он не спешил обращаться к врачу. Проведя полтора месяца в больнице Тобольска, пациент отправился домой с рекомендацией наблюдаться у травматолога и онколога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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