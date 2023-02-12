Пермский завод бесплатно научит, как обращаться с взрывчаткой

В Пермском крае завод предлагает обучиться профессии специалиста по обращению с взрывчаткой

Раздатчику взрывчатых материалов необходимо быть готовым к работам под землей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Пермском крае Усольский калийный комбинат компании «Еврохим» объявил набор кандидатов на бесплатное обучение. Всем желающим на заводе предлагают освоить профессию специалиста по обращению с взрывчатыми веществами. Соответствующее объявление опубликовано в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем кандидатов на рудник на бесплатное обучение по профессии „раздатчик взрывчатых материалов третьего разряда“. Для нас важны образование не ниже основного девяти классов, готовность к работе в подземных условиях, стремление осваивать большой объем информации», — сообщается в объявлении.

Обучение профессии предполагает оплачиваемую стажировку на рабочем месте с опытными наставниками, после которой гарантировано официальное трудоустройство на предприятии. Принятым на работу сотрудникам обещают официальную зарплату на уровне рынка, полный соцпакет, скидку на питание в корпоративных столовых, санаторно-курортное лечение и различную матпомощь. Основными обязанностями новых специалистов будут являться приемка и погрузка взрывчатки в транспорт, его сопровождение, учет и оформление документов.

Усольский калийный комбинат входит в состав международного холдинга «Еврохим». Предприятие занимается добычей калийных руд в шахтах и производством хлористого калия — наиболее востребованного на российских и зарубежных рынках калийного удобрения. По данным СБИС, в 2021 году чистая прибыль комбината составила около 30 млрд рублей.