Драматург Николай Коляда купил самые большие валенки на рынке в Кургане

Николай Коляда купил валенки 32 размера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский актер и драматург Николай Коляда приобрел валенки на рынке в Кургане. Зауральскую столицу заслуженный деятель искусств РФ посетил в рамках поездки в Пресногорьковку. Это село в Казахстане, где родился и рос Коляда.

«В Кургане на рынке купил валенки 32 размера, самые большие (соответствует 46 размеру обуви — прим. URA.RU). Приехал в Пресногорьковку и сразу на кладбище. Я знал, что там не пройти, и что надо валенки», — написал драматург на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении Николай Коляда указал, что в детстве Курган казался ему огромным городом, страшным, красивым, шумным и непонятным. «Съездить в Курган тогда, казалось — словно слетать на Луну», — вспоминает Коляда.

URA.RU писало ранее, что драматург Коляда раскритиковал курганскую ярмарку. Тогда ему не удалось попасть на мероприятие. Он не смог проехать к месту проведения праздника.