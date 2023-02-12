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Драматург Николай Коляда купил самые большие валенки на рынке в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельская ярмарка. Валенки, шапки, варежки. Зима. Село Уйское, Челябинская область, торговля, валенки, рынок
Николай Коляда купил валенки 32 размера Фото:

Российский актер и драматург Николай Коляда приобрел валенки на рынке в Кургане. Зауральскую столицу заслуженный деятель искусств РФ посетил в рамках поездки в Пресногорьковку. Это село в Казахстане, где родился и рос Коляда.

«В Кургане на рынке купил валенки 32 размера, самые большие (соответствует 46 размеру обуви — прим. URA.RU). Приехал в Пресногорьковку и сразу на кладбище. Я знал, что там не пройти, и что надо валенки», — написал драматург на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении Николай Коляда указал, что в детстве Курган казался ему огромным городом, страшным, красивым, шумным и непонятным. «Съездить в Курган тогда, казалось — словно слетать на Луну», — вспоминает Коляда.

URA.RU писало ранее, что драматург Коляда раскритиковал курганскую ярмарку. Тогда ему не удалось попасть на мероприятие. Он не смог проехать к месту проведения праздника.

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Российский актер и драматург Николай Коляда приобрел валенки на рынке в Кургане. Зауральскую столицу заслуженный деятель искусств РФ посетил в рамках поездки в Пресногорьковку. Это село в Казахстане, где родился и рос Коляда. «В Кургане на рынке купил валенки 32 размера, самые большие (соответствует 46 размеру обуви — прим. URA.RU). Приехал в Пресногорьковку и сразу на кладбище. Я знал, что там не пройти, и что надо валенки», — написал драматург на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». В сообщении Николай Коляда указал, что в детстве Курган казался ему огромным городом, страшным, красивым, шумным и непонятным. «Съездить в Курган тогда, казалось — словно слетать на Луну», — вспоминает Коляда. URA.RU писало ранее, что драматург Коляда раскритиковал курганскую ярмарку. Тогда ему не удалось попасть на мероприятие. Он не смог проехать к месту проведения праздника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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