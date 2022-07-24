Драматург Николай Коляда раскритиковал курганскую ярмарку. Фото

24 июля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Уральский драматург Николай Коляда раскритиковал организаторов курганской ярмарки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Драматург из Екатеринбурга Николай Коляда рассказал, что не сумел проехать на Крестовско-Ивановскую ярмарку, которую проводили 23 июля в Шадринском районе (Курганская область). О трудностях с организацией деятель культуры сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте». «Слышал по радио, что возле Шадринска будет <…> ярмарка ежегодная и что там все будет такое русско-народное продаваться. <…> И черти меня угораздили вчера свернуть на эту ярмарку. Думал, куплю чего для театра. В лес куда-то въехал. И такая пробка, столько машин на узкой лесной дороге — ужас просто», — описал свою попытку визита драматург. Знаменитый екатеринбуржец поплутал среди машин и не нашел, как проехать к ярмарке. Пока Коляда искал ярмарку и место парковки, ему «ничего русско-народного купить уже не хотелось, только бы назад вылезти». По его слова, люди устали, пока пытались добраться до ярмарки, и он лично только потерял полтора часа, так и не добравшись до места. «Вроде вся Курганская область приехала, только радости из-за этого столпотворения и неорганизованности никакой», — пишет Коляда. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне Крестовское прошла ежегодная ярмарка. Народные гуляния посетил губернатор Вадим Шумков и еще тысячи гостей. Николай Коляда не смог найти дорогу к курганской ярмарке среди множества машин фото: VK Николай Коляда Драматург Николай Коляда раскритиковал организаторов курганской ярмарки фото: VK Николай Коляда Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Драматург из Екатеринбурга Николай Коляда рассказал, что не сумел проехать на Крестовско-Ивановскую ярмарку, которую проводили 23 июля в Шадринском районе (Курганская область). О трудностях с организацией деятель культуры сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте». «Слышал по радио, что возле Шадринска будет <…> ярмарка ежегодная и что там все будет такое русско-народное продаваться. <…> И черти меня угораздили вчера свернуть на эту ярмарку. Думал, куплю чего для театра. В лес куда-то въехал. И такая пробка, столько машин на узкой лесной дороге — ужас просто», — описал свою попытку визита драматург. Знаменитый екатеринбуржец поплутал среди машин и не нашел, как проехать к ярмарке. Пока Коляда искал ярмарку и место парковки, ему «ничего русско-народного купить уже не хотелось, только бы назад вылезти». По его слова, люди устали, пока пытались добраться до ярмарки, и он лично только потерял полтора часа, так и не добравшись до места. «Вроде вся Курганская область приехала, только радости из-за этого столпотворения и неорганизованности никакой», — пишет Коляда. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне Крестовское прошла ежегодная ярмарка. Народные гуляния посетил губернатор Вадим Шумков и еще тысячи гостей.