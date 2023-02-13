Высокопоставленный чиновник мэрии Кургана возглавит народных дружинников

14 февраля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Андрея Плешкова назначили начальником штаба народных дружинников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков на общественных началах возглавит штаб народных дружинников. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации. «…Создать штаб добровольной народной дружины города Кургана и утвердить состав. В качестве начальника штаба утвердить директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова», — указано в документе. Его заместителем станет начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Кургану Сергей Киселей. Также в штаб вошли заместитель атамана казачьего общества «Хутор Богоявленский» Сергей Палеев, зампредседателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Лидия Митрофанова, заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев, командир добровольной народной дружины Алексей Бутылов. В штабе также состоят представители мэрии и Дома молодежи. Работать все члены штаба будут бесплатно. Основные задачи штаба — привлекать курганцев в народные дружины, организовывать работу дружин по охране общественного порядка и улучшать законодательную базу, которая позволит дружинникам работать более эффективно. В том числе предусмотрено проведение конкурса на звание «Лучшего народного дружинника Кургана». До этого URA.RU сообщало, что в конце ноябре 2022 года в Курганской области планировали внести изменения в закон, касающийся материального стимулирования дружинников. При этом приостановка финансирования произойдет только в том случае, если будет объявлено военное или чрезвычайное положение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков на общественных началах возглавит штаб народных дружинников. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации. «…Создать штаб добровольной народной дружины города Кургана и утвердить состав. В качестве начальника штаба утвердить директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова», — указано в документе. Его заместителем станет начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Кургану Сергей Киселей. Также в штаб вошли заместитель атамана казачьего общества «Хутор Богоявленский» Сергей Палеев, зампредседателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Лидия Митрофанова, заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев, командир добровольной народной дружины Алексей Бутылов. В штабе также состоят представители мэрии и Дома молодежи. Работать все члены штаба будут бесплатно. Основные задачи штаба — привлекать курганцев в народные дружины, организовывать работу дружин по охране общественного порядка и улучшать законодательную базу, которая позволит дружинникам работать более эффективно. В том числе предусмотрено проведение конкурса на звание «Лучшего народного дружинника Кургана». До этого URA.RU сообщало, что в конце ноябре 2022 года в Курганской области планировали внести изменения в закон, касающийся материального стимулирования дружинников. При этом приостановка финансирования произойдет только в том случае, если будет объявлено военное или чрезвычайное положение.