Высокопоставленный чиновник мэрии Кургана возглавит народных дружинников

Глава департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков на общественных началах возглавит штаб народных дружинников. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации.
«…Создать штаб добровольной народной дружины города Кургана и утвердить состав. В качестве начальника штаба утвердить директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова», — указано в документе. Его заместителем станет начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Кургану Сергей Киселей.
Также в штаб вошли заместитель атамана казачьего общества «Хутор Богоявленский» Сергей Палеев, зампредседателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Лидия Митрофанова, заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев, командир добровольной народной дружины Алексей Бутылов. В штабе также состоят представители мэрии и Дома молодежи. Работать все члены штаба будут бесплатно.
Основные задачи штаба — привлекать курганцев в народные дружины, организовывать работу дружин по охране общественного порядка и улучшать законодательную базу, которая позволит дружинникам работать более эффективно. В том числе предусмотрено проведение конкурса на звание «Лучшего народного дружинника Кургана».
До этого URA.RU сообщало, что в конце ноябре 2022 года в Курганской области планировали внести изменения в закон, касающийся материального стимулирования дружинников. При этом приостановка финансирования произойдет только в том случае, если будет объявлено военное или чрезвычайное положение.
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