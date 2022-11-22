Курганские чиновники хотят оставить дружинников без зарплаты

Курганским дружинникам изменят условия работы при введении военного положения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в закон о деятельности народных дружин вносят изменения. Они затрагивают возможное приостановление материального стимулирования дружинников во время военного или чрезвычайного положения. Текст законопроекта размещен на сайте Курганской областной думы.

«Правительством Курганской области может быть приостановлено осуществление материального стимулирования деятельности народных дружинников», — сообщается в тексте изменений, вносимых в закон. Урезать финансирование дружинников могут в случае введения военного положения, чрезвычайного положения или иного режима на территории региона.

Ранее стимулирование дружинникам производило правительство Курганской области за счет средств областного бюджета. Это делалось на основе ходатайства командира народной дружины через органы местного самоуправления.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские народные дружинники задержали нарушителей границы. На территории Звериноголовского округа дружинники обнаружили нелегалов из стран Средней Азии.