Курганские автодилеры заказывают машины наугад

17 февраля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Официальные дилеры больше не могут узнать, откуда приедет заказанный автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане официальные дилеры китайского автомобильного бренда столкнулись с проблемами при заказе новых моделей. Сейчас информация о машинах, которые хотят заказать местные жители, скрывается самим дистрибьютором. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из числа работников дилерского центра. «Мы не знаем откуда приходит автомобиль. Раньше мы четко знали какого цвета автомобиль к нам придет. Сейчас мы об автомобиле знаем только марку и модель. А причины такой скрытности дистрибьютер нам не сообщает», — обсуждают в дилерском центре. По информации источников, раньше менеджеры знали о том, с какого города приедет автомобиль. Сейчас сотрудники центров не могут дать точных ответов своим клиентам ни о дате прибытия заказа, ни о самом простом — цвете автомобиля. С такой проблемой столкнулась одна из клиенток центра. Покупатель принципиально хочет получить автомобиль красного цвета, однако неизвестно, когда требуемый транспорт появится у дилера. «Прийти в магазин и выбрать себе автомобиль из имеющихся, конечно, намного легче. Но если заказывать новый, какой-то определенный, то с этим будет проблема», — пояснил агентству сотрудник дилерского центра. Он уточнил, что покупатель до сих пор ждет красный автомобиль и надеется, что он вскоре прибудет. Ранее URA.RU писало, что новый «Москвич» курганцам придется покупать в других городах. Официальные дилеры российского автомобиля в Екатеринбурге заявили о том, что автомобиль уже доступен для покупки. До Тюмени «Москвич 3» доедет в марте 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане официальные дилеры китайского автомобильного бренда столкнулись с проблемами при заказе новых моделей. Сейчас информация о машинах, которые хотят заказать местные жители, скрывается самим дистрибьютором. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из числа работников дилерского центра. «Мы не знаем откуда приходит автомобиль. Раньше мы четко знали какого цвета автомобиль к нам придет. Сейчас мы об автомобиле знаем только марку и модель. А причины такой скрытности дистрибьютер нам не сообщает», — обсуждают в дилерском центре. По информации источников, раньше менеджеры знали о том, с какого города приедет автомобиль. Сейчас сотрудники центров не могут дать точных ответов своим клиентам ни о дате прибытия заказа, ни о самом простом — цвете автомобиля. С такой проблемой столкнулась одна из клиенток центра. Покупатель принципиально хочет получить автомобиль красного цвета, однако неизвестно, когда требуемый транспорт появится у дилера. «Прийти в магазин и выбрать себе автомобиль из имеющихся, конечно, намного легче. Но если заказывать новый, какой-то определенный, то с этим будет проблема», — пояснил агентству сотрудник дилерского центра. Он уточнил, что покупатель до сих пор ждет красный автомобиль и надеется, что он вскоре прибудет. Ранее URA.RU писало, что новый «Москвич» курганцам придется покупать в других городах. Официальные дилеры российского автомобиля в Екатеринбурге заявили о том, что автомобиль уже доступен для покупки. До Тюмени «Москвич 3» доедет в марте 2023 года.