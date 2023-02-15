За новым «Москвичом» курганцам придется ехать в другой город

В Екатеринбурге сообщили о том, что «Москвич 3» есть в наличии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый автомобиль «Москвич 3» стал доступен для жителей Курганской области. Но ехать за ним придется в Екатеринбург и Тюмень. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили официальные дилеры «Москвича» в этих городах.

«Заказать в Курганскую область, конечно, можно. В прочем, как и другие автомобили в нашем дилерском центре. Но у нашей компании нет услуг автовоза транспорта, поэтому придется пользоваться сторонними компаниями, чтобы доставить автомобиль», — рассказал URA.RU менеджер свердловского «Автомира». Сообщается, что в магазине новый автомобиль уже доступен для покупки и заказа. На него можно прийти и посмотреть своими глазами. По информации с сайта компании, «Москвич 3» стоит 1 635 000 рублей. На момент публикации, в наличии магазина шесть машин.

В Тюмень новый «Москвич» пока не доехал. Сейчас компания «Автоград» только получила дилерство. В магазине ожидают поступление нового российского автомобиля в марте 2023 года. «Уже готов сайт, на котором можно посмотреть цены. У нас нет такой услуги как таковой, но по предварительной договоренности, конечно, курганцы могут оформить заказ и в другой город», — рассказала URA.RU маркетолог тюменской компании.

URA.RU писало ранее, что поставлять «Москвичи» в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск начнут в феврале. Московский автомобильный завод открыл десятки дилерских центров в 12 городах России, среди которых представлены эти регионы.