Боррель: Евросоюз стал «армией Украины»

19 февраля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Евросоюз должен отдавать Украине больше оружия, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский конфликт может выйти за границы страны, поэтому Евросоюза выступает как собственная армия Украины, о чем свидетельствует постоянная военная помощь. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Евросоюз — это армия Украины, поскольку конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности», — заявил Жозеп Боррель во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. Его слова приводит Европейская служба внешних действий в Twitter. Боррель заявил, что Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. «Важно, чтобы [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — заявил еврокомиссар. Он также отметил, что для надлежащего снабжения как Украины, так и европейских армий Евросоюзу (ЕС) необходим промышленный блицкриг: «Нам надо восстановить наш потенциал, учитывая, что в будущем войны будут другими и потребуют других сил и средств». Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой 2023 года на Западе анонсировали поставки танков Киеву. США отправят 31 танк Abrams, а Германия 14 танков Leopard 2.

Украинский конфликт может выйти за границы страны, поэтому Евросоюза выступает как собственная армия Украины, о чем свидетельствует постоянная военная помощь. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Евросоюз — это армия Украины, поскольку конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности», — заявил Жозеп Боррель во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. Его слова приводит Европейская служба внешних действий в Twitter. Боррель заявил, что Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. «Важно, чтобы [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — заявил еврокомиссар. Он также отметил, что для надлежащего снабжения как Украины, так и европейских армий Евросоюзу (ЕС) необходим промышленный блицкриг: «Нам надо восстановить наш потенциал, учитывая, что в будущем войны будут другими и потребуют других сил и средств». Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой 2023 года на Западе анонсировали поставки танков Киеву. США отправят 31 танк Abrams, а Германия 14 танков Leopard 2.