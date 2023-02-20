Политолог: Кириенко получил новый статус

Политолог Евгений Минченко: Сергей Кириенко получил новый статус

20 февраля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко стал членом «Политбюро 2.0» Фото: Владимир Андреев © URA.RU состав наиболее влиятельной элитной группы «Политбюро 2.0», приближенной к президенту РФ Владимиру Путину, вошел первый замруководителя АП Сергей Кириенко. Об этом в интервью URA.RU сообщил автор концепции, президент Коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Я думаю, что Сергей Кириенко стал полноправным членом „Политбюро 2.0“. За этот год он очень серьезно нарастил свое влияние, доверие Владимира Путина. Ему поручают все новые и новые участки. Например, в рамках СВО, в рамках работы на новых территориях Кириенко, очевидно, является одной из ключевых фигур. И, самое главное, он стал главным „кадровиком“ Кремля — человеком, который подыскивает новые фигуры как через систему кадровых конкурсов, так и через систему назначений», — объяснил свои слова Минченко. Политолог также напомнил, что в сентябре 2022 года у первых губернаторов, которые подбирались при участии Сергея Кириенко, заканчиваются сроки полномочий, и «они идут на второй срок». «По сути дела, произошла массовая замена в губернаторском корпусе за последние пять лет, и этим процессом руководил Кириенко. Нельзя забывать и то, что в 2021 году прошли выборы в Госдуму, которая формировалась внутриполитическим блоком именно Кириенко. Кроме того, нужно учитывать другой важный момент: Путин и Кириенко знакомы с 1990-х годов. В свое время Кириенко, будучи премьер-министром, представлял Путина на коллегии ФСБ. То есть это очень долгая история отношений», — отметил Евгений Минченко. В интервью URA.RU Минченко также сказал, что по базовому сценарию в 2024 году на выборы президента идет Владимир Путин и «выигрывает их». Никаких сигналов о том, что появится преемник, по словам политолога, нет. Все публикации в Telegram-каналах — это «замер влияния людей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

состав наиболее влиятельной элитной группы «Политбюро 2.0», приближенной к президенту РФ Владимиру Путину, вошел первый замруководителя АП Сергей Кириенко. Об этом в интервью URA.RU сообщил автор концепции, президент Коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Я думаю, что Сергей Кириенко стал полноправным членом „Политбюро 2.0“. За этот год он очень серьезно нарастил свое влияние, доверие Владимира Путина. Ему поручают все новые и новые участки. Например, в рамках СВО, в рамках работы на новых территориях Кириенко, очевидно, является одной из ключевых фигур. И, самое главное, он стал главным „кадровиком“ Кремля — человеком, который подыскивает новые фигуры как через систему кадровых конкурсов, так и через систему назначений», — объяснил свои слова Минченко. Политолог также напомнил, что в сентябре 2022 года у первых губернаторов, которые подбирались при участии Сергея Кириенко, заканчиваются сроки полномочий, и «они идут на второй срок». «По сути дела, произошла массовая замена в губернаторском корпусе за последние пять лет, и этим процессом руководил Кириенко. Нельзя забывать и то, что в 2021 году прошли выборы в Госдуму, которая формировалась внутриполитическим блоком именно Кириенко. Кроме того, нужно учитывать другой важный момент: Путин и Кириенко знакомы с 1990-х годов. В свое время Кириенко, будучи премьер-министром, представлял Путина на коллегии ФСБ. То есть это очень долгая история отношений», — отметил Евгений Минченко. В интервью URA.RU Минченко также сказал, что по базовому сценарию в 2024 году на выборы президента идет Владимир Путин и «выигрывает их». Никаких сигналов о том, что появится преемник, по словам политолога, нет. Все публикации в Telegram-каналах — это «замер влияния людей».