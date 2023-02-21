Курганские VIP собрались в парке на праздничный митинг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова, ио замгубернатора Курганской области Наталья Кирилова вместе с тысячами горожан собрались на митинге в ЦПКиО, посвященном Дню защитника Отечества. Собравшиеся выразили свою поддержку военным, находящимся в зоне спецоперации, рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы выражаем поддержку военным, их женам, матерям. Они там (в зоне спецоперации), а мы здесь. Поддерживаем те, кто находится на боевом посту. С праздником и мирного неба!», — приветствовала собравшихся со сцены депутат городской думы Наталья Семина. По приблизительным оценкам, в парке собралось около пяти тысяч человек.

Среди собравшихся присутствовали глава города Елена Ситникова, ио замглавы губернатора Курганской области Наталья Кирилова, спикер гордумы Игорь Прозоров. Наталья Кирилова в разговоре с корреспондентом URA.RU отметила, что желает нашим защитникам в преддверии праздника крепкого здоровья и обязательно вернуться к своим родным и близким. «Мы в вас верим, мы вас ждем домой! Спасибо вам за все!», — поблагодарила военных Кирилова.

Также горожан поприветствовал один из участников спецоперации. Он отметил, что и военные, и находящиеся в тылу курганцы делают единое дело «ради победы над фашизмом».

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы вышли на митинг после референдумов, проведенных в Донбассе. Горожане заявили о своей поддержке решения народов присоединенных территорий.

Тысячи курганцев собрались на праздничный митинг в городском парке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы с флагами выразили поддержку военным в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Горожане пришли на митинг, чтобы поддержать военных и их родственников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди собравшихся были волонтеры и представители различных городских объединений Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Порядок на мероприятии поддерживали сотрудники курганской Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU