22 сентября 2022

Курганцы вышли на митинг в поддержку референдумов на Донбассе. Фото

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Курганцы вышли на митинг в поддержку проведения референдумов (архивное фото) Фото:

Сотни курганцев вышли на митинг в поддержку российских военнослужащих и проведение референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале главы города Елены Ситниковой.

«Вместе со всей страной поддержали наших ребят, участвующих в специальной военной операции и референдумы, которые пройдут на освобожденных территориях Донбасса и Украины», — пишет мэр Кургана. Она отметила, что «Россия является великой и прекрасной страной, которая никогда не бросает в беде тех, кто просит помощи». Митинг прошел в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО).

Референдумы на освобожденных территориях Украины и Донбасса проходят с 21 по 27 сентября. Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что после проведения референдумов на освобожденных территориях потребуется время, чтобы подписать необходимые документы и провести ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством.

На митинг также вышли представители политических партий
Курганцы вышли с плакатами в поддержку российских военнослужащих

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Сотни курганцев вышли на митинг в поддержку российских военнослужащих и проведение референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале главы города Елены Ситниковой. «Вместе со всей страной поддержали наших ребят, участвующих в специальной военной операции и референдумы, которые пройдут на освобожденных территориях Донбасса и Украины», — пишет мэр Кургана. Она отметила, что «Россия является великой и прекрасной страной, которая никогда не бросает в беде тех, кто просит помощи». Митинг прошел в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Референдумы на освобожденных территориях Украины и Донбасса проходят с 21 по 27 сентября. Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что после проведения референдумов на освобожденных территориях потребуется время, чтобы подписать необходимые документы и провести ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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