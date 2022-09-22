Курганцы вышли на митинг в поддержку проведения референдумов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотни курганцев вышли на митинг в поддержку российских военнослужащих и проведение референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале главы города Елены Ситниковой.

«Вместе со всей страной поддержали наших ребят, участвующих в специальной военной операции и референдумы, которые пройдут на освобожденных территориях Донбасса и Украины», — пишет мэр Кургана. Она отметила, что «Россия является великой и прекрасной страной, которая никогда не бросает в беде тех, кто просит помощи». Митинг прошел в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО).

Референдумы на освобожденных территориях Украины и Донбасса проходят с 21 по 27 сентября. Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что после проведения референдумов на освобожденных территориях потребуется время, чтобы подписать необходимые документы и провести ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством.

На митинг также вышли представители политических партий пресс-служба администрации города