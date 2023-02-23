В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ

Причины падения самолета выясняются
В Валуйском городском округе (Белгородская область) разбился самолет Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал Гладков в своем
Пилот успел катапультироваться. Он упал на сарай с сеном.
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