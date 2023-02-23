В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель, stock
Причины падения самолета выясняются Фото:

В Валуйском городском округе (Белгородская область) разбился самолет Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Пилот успел катапультироваться. Он упал на сарай с сеном.

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В Валуйском городском округе (Белгородская область) разбился самолет Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал Гладков в своем telegram-канале. Пилот успел катапультироваться. Он упал на сарай с сеном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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