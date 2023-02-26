ТАСС: войсковая ПВО перешла в подчинение Воздушно-космических сил России

Войсковая противовоздушная оборона ПВО переведена из подчинения Сухопутных войск и переназначена к Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к российскому военному ведомству.
«Да, это так. Это уже свершившийся факт», — рассказал один из собеседников агентства, отвечая на вопрос о передаче войсковой ПВО главкомату ВКС. Второй собеседник также подтвердил эту информацию.
Войсковая ПВО предназначалась для того, чтобы прикрывать войска в зоне боевых действий на земле. До изменений этот тип ПВО был задействован и в ВКС России, который использовался для прикрытия важных стратегических объектов, например, зданий. ВКС России используются для введения боевых действий в воздухе и в космосе.
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