26 февраля 2023

ТАСС: войсковая ПВО перешла в подчинение Воздушно-космических сил России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
К ВКС России перешло войсковая ПВО Фото:

Войсковая противовоздушная оборона ПВО переведена из подчинения Сухопутных войск и переназначена к Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к российскому военному ведомству.

«Да, это так. Это уже свершившийся факт», — рассказал один из собеседников агентства, отвечая на вопрос о передаче войсковой ПВО главкомату ВКС. Второй собеседник также подтвердил эту информацию.

Войсковая ПВО предназначалась для того, чтобы прикрывать войска в зоне боевых действий на земле. До изменений этот тип ПВО был задействован и в ВКС России, который использовался для прикрытия важных стратегических объектов, например, зданий. ВКС России используются для введения боевых действий в воздухе и в космосе.

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Войсковая противовоздушная оборона ПВО переведена из подчинения Сухопутных войск и переназначена к Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к российскому военному ведомству. «Да, это так. Это уже свершившийся факт», — рассказал один из собеседников агентства, отвечая на вопрос о передаче войсковой ПВО главкомату ВКС. Второй собеседник также подтвердил эту информацию. Войсковая ПВО предназначалась для того, чтобы прикрывать войска в зоне боевых действий на земле. До изменений этот тип ПВО был задействован и в ВКС России, который использовался для прикрытия важных стратегических объектов, например, зданий. ВКС России используются для введения боевых действий в воздухе и в космосе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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