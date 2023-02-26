ТАСС: войсковая ПВО перешла в подчинение Воздушно-космических сил России

27 февраля 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

К ВКС России перешло войсковая ПВО Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Войсковая противовоздушная оборона ПВО переведена из подчинения Сухопутных войск и переназначена к Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к российскому военному ведомству. «Да, это так. Это уже свершившийся факт», — рассказал один из собеседников агентства, отвечая на вопрос о передаче войсковой ПВО главкомату ВКС. Второй собеседник также подтвердил эту информацию. Войсковая ПВО предназначалась для того, чтобы прикрывать войска в зоне боевых действий на земле. До изменений этот тип ПВО был задействован и в ВКС России, который использовался для прикрытия важных стратегических объектов, например, зданий. ВКС России используются для введения боевых действий в воздухе и в космосе.

Войсковая противовоздушная оборона ПВО переведена из подчинения Сухопутных войск и переназначена к Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к российскому военному ведомству. «Да, это так. Это уже свершившийся факт», — рассказал один из собеседников агентства, отвечая на вопрос о передаче войсковой ПВО главкомату ВКС. Второй собеседник также подтвердил эту информацию. Войсковая ПВО предназначалась для того, чтобы прикрывать войска в зоне боевых действий на земле. До изменений этот тип ПВО был задействован и в ВКС России, который использовался для прикрытия важных стратегических объектов, например, зданий. ВКС России используются для введения боевых действий в воздухе и в космосе.