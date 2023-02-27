Путин назвал бойцов Сил специальных операций гордостью российской армии. Видео

27 февраля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил военных ССО с профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил военных и ветеранов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Видео с пожеланиями опубликовано на официальном сайте Кремля. «Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров ССО отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что высокий уровень подготовки бойцов позволял решать стратегические задачи во всех регионах мира для достижения национальных интересов страны. В основе мастерства воинов ССО лежат традиции российских военных времен Великой Отечественной войны. Президент отметил, что ежедневно военнослужащие ССО защищают Россию от угроз неонацизма, чем подтверждают избранный ими путь доблести и мужества. Владимир Путин поблагодарил военных за безупречную службу. ССО России были созданы в результате реформы ВС РФ в 2009 году. Тогда на базе воинской части № 92154 в Подмосковье было организовано Управление специальных операций, подчиняющееся начальнику Генштаба ВС РФ. ССО было создано в марте 2013 года на базе Управления. Военнослужащие ССО составляют особую группировку сил Минобороны России, они проходят специальное обучение для выполнения особых задач в целях достижения национальных интересов страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин поздравил военных и ветеранов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Видео с пожеланиями опубликовано на официальном сайте Кремля. «Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров ССО отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что высокий уровень подготовки бойцов позволял решать стратегические задачи во всех регионах мира для достижения национальных интересов страны. В основе мастерства воинов ССО лежат традиции российских военных времен Великой Отечественной войны. Президент отметил, что ежедневно военнослужащие ССО защищают Россию от угроз неонацизма, чем подтверждают избранный ими путь доблести и мужества. Владимир Путин поблагодарил военных за безупречную службу. ССО России были созданы в результате реформы ВС РФ в 2009 году. Тогда на базе воинской части № 92154 в Подмосковье было организовано Управление специальных операций, подчиняющееся начальнику Генштаба ВС РФ. ССО было создано в марте 2013 года на базе Управления. Военнослужащие ССО составляют особую группировку сил Минобороны России, они проходят специальное обучение для выполнения особых задач в целях достижения национальных интересов страны.