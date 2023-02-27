В Кремле оценили мирный план Китая по Украине

Россия высоко оценивает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло засуживают внимания. С таким вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Детали должны быть предметом тщательного анализа, с учетом интересов сторон», — заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что на данный момент в Москве не видят начала мирного разрешения конфликта на Украине. Сейчас РФ выполняет свои задачи в рамках СВО, резюмировал пресс-секретарь.
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