В Кремле оценили мирный план Китая по Украине

Песков: Россия высоко оценивает мирный план Китая
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Стоит уточнить мирный план Китая, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия высоко оценивает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло засуживают внимания. С таким вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Детали должны быть предметом тщательного анализа, с учетом интересов сторон», — заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что на данный момент в Москве не видят начала мирного разрешения конфликта на Украине. Сейчас РФ выполняет свои задачи в рамках СВО, резюмировал пресс-секретарь.

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Россия высоко оценивает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло засуживают внимания. С таким вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Детали должны быть предметом тщательного анализа, с учетом интересов сторон», — заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что на данный момент в Москве не видят начала мирного разрешения конфликта на Украине. Сейчас РФ выполняет свои задачи в рамках СВО, резюмировал пресс-секретарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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