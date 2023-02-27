В Кремле оценили мирный план Китая по Украине

Песков: Россия высоко оценивает мирный план Китая

27 февраля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Стоит уточнить мирный план Китая, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия высоко оценивает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло засуживают внимания. С таким вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Детали должны быть предметом тщательного анализа, с учетом интересов сторон», — заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что на данный момент в Москве не видят начала мирного разрешения конфликта на Украине. Сейчас РФ выполняет свои задачи в рамках СВО, резюмировал пресс-секретарь.

Россия высоко оценивает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло засуживают внимания. С таким вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Детали должны быть предметом тщательного анализа, с учетом интересов сторон», — заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что на данный момент в Москве не видят начала мирного разрешения конфликта на Украине. Сейчас РФ выполняет свои задачи в рамках СВО, резюмировал пресс-секретарь.