Учителей музыки из ЯНАО переманивают в ХМАО на зарплату от 16 тысяч рублей

Преподавателей музыки из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Как написано в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, учителям предлагают заработную плату от 16 000 до 40 000 рублей.
«Преподаватель по классу балалайки без опыта в Нижнесортымскую детскую школу искусств. На полный день. Зарплата от 16 000 до 40 000 руб. на руки», — говорится в объявлении.
Требования работодателя заключается в том, чтобы учитель умел пользоваться компьютером, имел навыки обучения и развития, обладал грамотной речью и умел работать в коллективе. Также в ЯНАО ищут преподавателя по классу фортепьяно с той же зарплатой.
Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область приглашали на работу медиков с Ямала. Специалистам предлагали зарплату в 30 тысяч рублей.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.