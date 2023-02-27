27 февраля 2023
26 февраля 2023

Учителей музыки из ЯНАО переманивают в ХМАО на зарплату от 16 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь искусств в художественном музее. Курган, ноты, пианино, рояль, клавиши, музей, инструмент, музыкальный инструмент, руки музыканта, ночь искусств
Учителю фортепиано и балалайки из ЯНАО в ХМАО предлагают 16 тысяч рублей Фото:

Преподавателей музыки из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Как написано в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, учителям предлагают заработную плату от 16 000 до 40 000 рублей.

«Преподаватель по классу балалайки без опыта в Нижнесортымскую детскую школу искусств. На полный день. Зарплата от 16 000 до 40 000 руб. на руки», — говорится в объявлении.

Требования работодателя заключается в том, чтобы учитель умел пользоваться компьютером, имел навыки обучения и развития, обладал грамотной речью и умел работать в коллективе. Также в ЯНАО ищут преподавателя по классу фортепьяно с той же зарплатой.

Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область приглашали на работу медиков с Ямала. Специалистам предлагали зарплату в 30 тысяч рублей.

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Преподавателей музыки из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Как написано в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, учителям предлагают заработную плату от 16 000 до 40 000 рублей. «Преподаватель по классу балалайки без опыта в Нижнесортымскую детскую школу искусств. На полный день. Зарплата от 16 000 до 40 000 руб. на руки», — говорится в объявлении. Требования работодателя заключается в том, чтобы учитель умел пользоваться компьютером, имел навыки обучения и развития, обладал грамотной речью и умел работать в коллективе. Также в ЯНАО ищут преподавателя по классу фортепьяно с той же зарплатой. Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область приглашали на работу медиков с Ямала. Специалистам предлагали зарплату в 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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