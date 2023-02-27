Учителей музыки из ЯНАО переманивают в ХМАО на зарплату от 16 тысяч рублей

28 февраля 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Учителю фортепиано и балалайки из ЯНАО в ХМАО предлагают 16 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преподавателей музыки из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Как написано в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, учителям предлагают заработную плату от 16 000 до 40 000 рублей. «Преподаватель по классу балалайки без опыта в Нижнесортымскую детскую школу искусств. На полный день. Зарплата от 16 000 до 40 000 руб. на руки», — говорится в объявлении. Требования работодателя заключается в том, чтобы учитель умел пользоваться компьютером, имел навыки обучения и развития, обладал грамотной речью и умел работать в коллективе. Также в ЯНАО ищут преподавателя по классу фортепьяно с той же зарплатой. Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область приглашали на работу медиков с Ямала. Специалистам предлагали зарплату в 30 тысяч рублей.

Преподавателей музыки из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Как написано в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, учителям предлагают заработную плату от 16 000 до 40 000 рублей. «Преподаватель по классу балалайки без опыта в Нижнесортымскую детскую школу искусств. На полный день. Зарплата от 16 000 до 40 000 руб. на руки», — говорится в объявлении. Требования работодателя заключается в том, чтобы учитель умел пользоваться компьютером, имел навыки обучения и развития, обладал грамотной речью и умел работать в коллективе. Также в ЯНАО ищут преподавателя по классу фортепьяно с той же зарплатой. Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область приглашали на работу медиков с Ямала. Специалистам предлагали зарплату в 30 тысяч рублей.