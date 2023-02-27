Рабочие заводов Кургана пожаловались коммунистам на транспортную реформу

Сотрудники заводов Кургана направили обращение в общественную приемную партии «Коммунисты России» с просьбой помочь решить проблему с автобусным сообщением. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат гордумы Кургана, второй секретарь областного отделения партии Яков Сидоров.
«В общественную приемную поступило обращение сотрудников ЗАО „Курганстальмост', ОАО ‚Курганский завод дорожных машин‘, АО ‚НПО ‚Курганприбор‘, ООО ‚КАвЗ‘ для принятия мер по надлежащему обеспечению общественным транспортом работников данных предприятий. Факты изложенные в обращении нашли свое подтверждение“, — рассказал Сидоров.
Рабочие отметили в обращении, что им сейчас сложно добираться на автобусах до предприятий. Представители партии направили обращения в госорганы. Также, по словам Сидорова, рассматривается вопрос о проведении публичного мероприятия в Кургане против транспортной реформы.
Транспортная реформа началась в Кургане в 2023 году. В рамках нее 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый. При этом уже за первую неделю горожане оставили сотни жалоб, связанных с автобусами. Представители мэрии сообщали, что будут корректировать график движения автобусов для удобства работников заводов.
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