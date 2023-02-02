В Кургане изменят график движения автобусов из-за работников оборонного завода. Видео

03 февраля 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

График движения автобусов скорректируют для удобства работников КМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане скорректируют график движения автобусов для удобства работников Курганмашзавода. Об этом рассказал директор МКУ «Транспортное управление» города Кургана Павел Коваленко. «Были проведены мониторинги Курганмашзавода по транспортной доступности как в утреннее время (начиная с 5:40 до 6:30 часов), так и в вечернее время (с 15:15 до 23:00). Эти графики будут пересмотрены и в скором времени, я думаю, те заводчане, которые добираются с северной проходной после 21:00 часа, они это дело ощутят на себе», — сказал Павел Коваленко. Информация размещена в группе «ЦУР Курганской области» во «ВКонтакте». Коваленко также отметил, что за прошедшую неделю специалисты транспортного управления провели встречу с жителями некоторых отделенных микрорайонов (Черемухово, Утятка). Проводится мониторинг и контроль интервалов рейсов автобусов, их наполняемости. На следующей недели мониторинг рейсов продолжат проводить в микрорайонах: Черемухово, Утяк, Глинки, Керамзитный, Челнаково, Затобольный. При необходимости будут введены корректировки. Коваленко попросил курганцев запастись терпением, и обещал, что автобусы будут ездить четко по графику в соответствии с той маршрутной сетью, которая была разработана. Ранее URA.RU писало, что транспортная реформа в Кургане, которую мэрия проводит с 3 января 2023 года, вызвала волну недовольства горожан. От курганцев поступают сотни жалоб на нарушение графиков движения новых маршрутов и требования изменить реформу. Жительница Кургана написала песню и сняла клип про транспортную реформу, в котором отразила недовольство горожан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане скорректируют график движения автобусов для удобства работников Курганмашзавода. Об этом рассказал директор МКУ «Транспортное управление» города Кургана Павел Коваленко. «Были проведены мониторинги Курганмашзавода по транспортной доступности как в утреннее время (начиная с 5:40 до 6:30 часов), так и в вечернее время (с 15:15 до 23:00). Эти графики будут пересмотрены и в скором времени, я думаю, те заводчане, которые добираются с северной проходной после 21:00 часа, они это дело ощутят на себе», — сказал Павел Коваленко. Информация размещена в группе «ЦУР Курганской области» во «ВКонтакте». Коваленко также отметил, что за прошедшую неделю специалисты транспортного управления провели встречу с жителями некоторых отделенных микрорайонов (Черемухово, Утятка). Проводится мониторинг и контроль интервалов рейсов автобусов, их наполняемости. На следующей недели мониторинг рейсов продолжат проводить в микрорайонах: Черемухово, Утяк, Глинки, Керамзитный, Челнаково, Затобольный. При необходимости будут введены корректировки. Коваленко попросил курганцев запастись терпением, и обещал, что автобусы будут ездить четко по графику в соответствии с той маршрутной сетью, которая была разработана. Ранее URA.RU писало, что транспортная реформа в Кургане, которую мэрия проводит с 3 января 2023 года, вызвала волну недовольства горожан. От курганцев поступают сотни жалоб на нарушение графиков движения новых маршрутов и требования изменить реформу. Жительница Кургана написала песню и сняла клип про транспортную реформу, в котором отразила недовольство горожан.