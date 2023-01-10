Сотни курганцев жалуются на график автобусов после транспортной реформы

Жители Кургана запутались в графике и маршрутах новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Жители Курганской области за последнюю неделю оставили около 500 жалоб, связанных с работой автобусов новых маршрутов, которые появились в результате транспортной реформы. Такую информацию сотрудники Центра управления регионом Курганской области разместили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«За минувшие семь дней ЦУР Курганской области зафиксировал рекордное количество обращений местных жителей по теме общественного транспорта — свыше 500. Половина из них касается графика движения автобусов, на втором месте по частоте — предложения изменить, отменить или добавить маршруты», — указано в сообщении местного ЦУР.

Как указано в сообщении центра, реформа была нужна для регулярного тарифа. Директор транспортного управления по Кургану Павел Коваленко пояснил, что на 2023 год для всех городских маршрутов установлена единая цена проезда — 30 рублей. Коваленко также рассказал, что планируется введение новых автобусов. «Переходим на новые транспортные средства в 2023 году. Приблизительно в апреле или мае наше горожане увидят новый подвижной состав. На этот год запланировано обновить около 33% состава», — рассказал ЦУР директор транспортного управления.

Ранее URA.RU писало, что курганцы вынуждены тратиться на такси из-за путаницы с транспортной реформой. В таксопарке заметили, что из-за изменений в местных маршрутах и графике передвижений автобусов, жители чаще заказывают такси. В одном из курганских сервисов заказа такси заявили о подъеме цен из-за роста спроса на их услуги.