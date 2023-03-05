Юрист предупредила о скрытых платежах при оформлении кредита

Юрист Кудерко: банки прячут информацию о комиссиях в документах на сайте

06 марта 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

При оформлении кредита следует внимательно читать документы, рассказала Елена Кудерко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При оформлении кредита следует внимательно читать документы — информация о скрытых комиссиях может быть указана мелким шрифтом или спрятана на сайте банка. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. «Закон вынудил банки убрать все скрытые комиссии, однако они спрятали их в тексты правил, публичных договоров и иных многостраничных и запутанных документов, размещенных на сайте банка, лишь часть из которых напечатана на бумаге мелким шрифтом», — сообщила Елена Кудерко. Ее слова приводит агентство «Прайм». Среди скрытых условий могут быть: повышение ставки при досрочном погашении кредита и скрытые комиссии. Они могут возникнуть при возврате долга наличными в офисе банка, а также при снятии средств или покупке товара с кредитного счета, заключила Кудерко. Юрист добавила, что банк уже застраховал свои риски, поэтому клиенту лучше не стоит покупать страховку на кредит. По ее словам, таким образом банк навязывает дополнительные услуги. Кудерко напомнила, что банк никогда не выдаст кредит под 0%. Клиент может взять рассрочку без процентов только от продавца. Однако банк может выдать денежную сумму клиенту, проценты по которой будет платить продавец товара.

При оформлении кредита следует внимательно читать документы — информация о скрытых комиссиях может быть указана мелким шрифтом или спрятана на сайте банка. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. «Закон вынудил банки убрать все скрытые комиссии, однако они спрятали их в тексты правил, публичных договоров и иных многостраничных и запутанных документов, размещенных на сайте банка, лишь часть из которых напечатана на бумаге мелким шрифтом», — сообщила Елена Кудерко. Ее слова приводит агентство «Прайм». Среди скрытых условий могут быть: повышение ставки при досрочном погашении кредита и скрытые комиссии. Они могут возникнуть при возврате долга наличными в офисе банка, а также при снятии средств или покупке товара с кредитного счета, заключила Кудерко. Юрист добавила, что банк уже застраховал свои риски, поэтому клиенту лучше не стоит покупать страховку на кредит. По ее словам, таким образом банк навязывает дополнительные услуги. Кудерко напомнила, что банк никогда не выдаст кредит под 0%. Клиент может взять рассрочку без процентов только от продавца. Однако банк может выдать денежную сумму клиенту, проценты по которой будет платить продавец товара.