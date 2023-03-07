Песков заявил о доверительных отношениях Путина и Си Цзиньпина

Песков: Россия доверяет мнению Китая по вопросу украинского конфликта
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Армия, разное, архив. Пермь, армия китая
В Кремле рассказали о тесном диалоге КНР и России по украинскому вопросу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают доверительный диалог, в Кремле внимательно относятся к мнению Китая относительно украинского конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.

«Мы находимся в постоянном контакте с Пекином на различных уровнях, достаточно плотный и доверительный диалог поддерживают главы государств. Мы с большим вниманием относимся к тем соображениям, которые слышим от Пекина», — сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают доверительный диалог, в Кремле внимательно относятся к мнению Китая относительно украинского конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами. «Мы находимся в постоянном контакте с Пекином на различных уровнях, достаточно плотный и доверительный диалог поддерживают главы государств. Мы с большим вниманием относимся к тем соображениям, которые слышим от Пекина», — сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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