Песков заявил о доверительных отношениях Путина и Си Цзиньпина

В Кремле рассказали о тесном диалоге КНР и России по украинскому вопросу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают доверительный диалог, в Кремле внимательно относятся к мнению Китая относительно украинского конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.
«Мы находимся в постоянном контакте с Пекином на различных уровнях, достаточно плотный и доверительный диалог поддерживают главы государств. Мы с большим вниманием относимся к тем соображениям, которые слышим от Пекина», — сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
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