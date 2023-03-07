Лукашенко заявил о задержании террориста, который пытался подорвать российский военный самолет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко: террорист был завербован СБУ Фото:

В Беларуси задержали пособника украинских спецслужб, который пытался совершить диверсию в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, злоумышленник — завербованный Киевом россиянин, который жил в Крыму. У него было двойное гражданство, передает агентство «Белта».

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В Беларуси задержали пособника украинских спецслужб, который пытался совершить диверсию в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, злоумышленник — завербованный Киевом россиянин, который жил в Крыму. У него было двойное гражданство, передает агентство «Белта».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...