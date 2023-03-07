Лукашенко заявил о задержании террориста, который пытался подорвать российский военный самолет

Лукашенко: террорист был завербован СБУ
В Беларуси задержали пособника украинских спецслужб, который пытался совершить диверсию в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, злоумышленник — завербованный Киевом россиянин, который жил в Крыму. У него было двойное гражданство, передает агентство «Белта».
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