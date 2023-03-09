Свердловские власти объяснили, как будут выполнять задачу Путина по СВО

Центр социальной адаптации ветеранов в Свердловской области окажет психологическую помощь военным

10 марта 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин спустил важную задачу, связанную со спецоперацией, на регионы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центр социальной адаптации ветеранов боевых действий в Свердловской области будет оказывать помощь военнослужащим — от психологической поддержки до решения вопросов с трудоустройством. Такую информацию URA.RU предоставили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). Задачу по всесторонней поддержке россиян, отстаивающих интересы Отечества, поставил президент России Владимир Путин. «Областной центр социальной адаптации ветеранов боевых действий уже начал работу в Екатеринбурге. Представительства центра будут развернуты во всех муниципальных образованиях. На его базе будет создан call-центр. Вся работа здесь выстраивается по принципу „одного окна“. В настоящее время связаться с центром, развернутом на площадке „Малахита“ можно по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 227-30-02. Центр открыт в рабочие дни с 9:00 до 18:00», — сказано в сообщения. Свердловская область оказывает поддержку и военнослужащим, и их семьям. «Мы все знаем, что в ближайшее время со спецоперации будут возвращаться наши земляки. Плюс у нас есть ветераны и инвалиды боевых действий, которые выполняли задачи в Афганистане и на Северном Кавказе. Этот центр будет работать и с ними. Самое главное, чтобы этот центр мог быстро реагировать на любые вопросы, которые могут возникать», — передает слова председателя регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, депутата законодательного собрания Виктора Бабенко ДИП. Ранее URA.RU писало, что после послания президента РФ Владимира Путина УрФО уделит внимание детям и семьям погибших на СВО. С таким заявлением выступил полпред в УрФО Владимир Якушев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центр социальной адаптации ветеранов боевых действий в Свердловской области будет оказывать помощь военнослужащим — от психологической поддержки до решения вопросов с трудоустройством. Такую информацию URA.RU предоставили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). Задачу по всесторонней поддержке россиян, отстаивающих интересы Отечества, поставил президент России Владимир Путин. «Областной центр социальной адаптации ветеранов боевых действий уже начал работу в Екатеринбурге. Представительства центра будут развернуты во всех муниципальных образованиях. На его базе будет создан call-центр. Вся работа здесь выстраивается по принципу „одного окна“. В настоящее время связаться с центром, развернутом на площадке „Малахита“ можно по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 227-30-02. Центр открыт в рабочие дни с 9:00 до 18:00», — сказано в сообщения. Свердловская область оказывает поддержку и военнослужащим, и их семьям. «Мы все знаем, что в ближайшее время со спецоперации будут возвращаться наши земляки. Плюс у нас есть ветераны и инвалиды боевых действий, которые выполняли задачи в Афганистане и на Северном Кавказе. Этот центр будет работать и с ними. Самое главное, чтобы этот центр мог быстро реагировать на любые вопросы, которые могут возникать», — передает слова председателя регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, депутата законодательного собрания Виктора Бабенко ДИП. Ранее URA.RU писало, что после послания президента РФ Владимира Путина УрФО уделит внимание детям и семьям погибших на СВО. С таким заявлением выступил полпред в УрФО Владимир Якушев.