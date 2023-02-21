Полпред УрФО раскрыл, кому уделят больше всего внимания после послания Путина

Полпред Якушев: после послания Путина УрФО уделит внимание детям и семьям погибших на СВО
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир
Владимир Якушев подробно высказался по итогам федерального послания президента Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Уральский федеральный округ уделит максимум внимания поддержке материнства и детства, заботе о семьях погибших военных и помощи ветеранам специальной военной операции. Об этом после федерального послания Владимира Путина заявил полпред в УрФО Владимир Якушев, сообщает его пресс-служба.

«Уральский федеральный округ максимум внимания уделит поддержке материнства и детства, заботе о семьях погибших военнослужащих, помощи ветеранам СВО. Убежден, что государственный фонд, задачей которого станет адресная помощь ветеранам СВО и семьям, чьи близкие погибли, выполняя боевые задачи, выведет эту поддержку на качественно новый уровень», — отметил Якушев.

Также полпред добавил, что в УрФО продолжат активно выполнять и другие поручения президента — и в части экономики, и в части модернизации системы ЖКХ, а также по национальным и федеральным проектам. Владимир Путин сегодня, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. В частности, он сделал ряд заявлений. Например, о том, что Запад лгал миру о мире в Донбассе; российские олигархи должны перестать «бегать с протянутой рукой». Выступление президента также прокомментировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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Уральский федеральный округ уделит максимум внимания поддержке материнства и детства, заботе о семьях погибших военных и помощи ветеранам специальной военной операции. Об этом после федерального послания Владимира Путина заявил полпред в УрФО Владимир Якушев, сообщает его пресс-служба. «Уральский федеральный округ максимум внимания уделит поддержке материнства и детства, заботе о семьях погибших военнослужащих, помощи ветеранам СВО. Убежден, что государственный фонд, задачей которого станет адресная помощь ветеранам СВО и семьям, чьи близкие погибли, выполняя боевые задачи, выведет эту поддержку на качественно новый уровень», — отметил Якушев. Также полпред добавил, что в УрФО продолжат активно выполнять и другие поручения президента — и в части экономики, и в части модернизации системы ЖКХ, а также по национальным и федеральным проектам. Владимир Путин сегодня, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. В частности, он сделал ряд заявлений. Например, о том, что Запад лгал миру о мире в Донбассе; российские олигархи должны перестать «бегать с протянутой рукой». Выступление президента также прокомментировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
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