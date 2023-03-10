Минобороны РФ: США не остановили работу биолабораторий на Украине 10 марта 2023 в 17:41 Размер текста - 17 + Биолаборатории США на Украине не были деактивированы, сообщили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Действие украинских биолабораторий в США не было приостановлено. Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение Минобороны РФ. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Этого не произошло вопреки заявлению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. «Джон Кирби подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине, указав при этом, что они были оставлены персоналом и — цитата — „деактивированы“ до начала специальной военной операции», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Сообщение опубликовано министерством в Telegraph. Действие украинских биолабораторий в США не было приостановлено. Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение Минобороны РФ. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Этого не произошло вопреки заявлению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. «Джон Кирби подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине, указав при этом, что они были оставлены персоналом и — цитата — „деактивированы“ до начала специальной военной операции», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Сообщение опубликовано министерством в Telegraph. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям