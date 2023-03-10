В Конгрессе США не желают слишком тяжелого поражения для РФ

11 марта 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

США добиваются проигрыша РФ в конфликте, но не хотят ее уничтожения, заявил Сет Мултон Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США добиваются проигрыша России в конфликте с Украиной, однако не хотят окончательного уничтожения российского правительства и страны. Об этом заявил член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон, отметив, что речь идет о распространении ядерного оружия. «Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», — сказал Мултон, выступая в рамках дискуссии в Институте Хадсона, слова передает РИА Новости. Мултон подчеркнул, что США не имеют намерения уничтожать Россию. При этом он призвал администрацию президента США Джо Байдена нарастить поставки вооружения Украине, чтобы обеспечить успех Киева. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. The Wall Street Journal сообщало, что президент США Джо Байден в отличие от прибалтийских политиков не верит в реальность военного поражения России. Он даже надавил на лидеров прибалтийских государств, которые часто призывают нанести РФ поражение, пишет издание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США добиваются проигрыша России в конфликте с Украиной, однако не хотят окончательного уничтожения российского правительства и страны. Об этом заявил член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон, отметив, что речь идет о распространении ядерного оружия. «Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», — сказал Мултон, выступая в рамках дискуссии в Институте Хадсона, слова передает РИА Новости. Мултон подчеркнул, что США не имеют намерения уничтожать Россию. При этом он призвал администрацию президента США Джо Байдена нарастить поставки вооружения Украине, чтобы обеспечить успех Киева. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. The Wall Street Journal сообщало, что президент США Джо Байден в отличие от прибалтийских политиков не верит в реальность военного поражения России. Он даже надавил на лидеров прибалтийских государств, которые часто призывают нанести РФ поражение, пишет издание.