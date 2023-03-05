WSJ: Байден не верит в военное поражение России

Джо Байден отказывается верить в возможное поражение России Фото: Official White House / Erin Scott

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден в отличие от некоторых западных политиков не верит в реальность военного поражения России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Джо Байден выразил сомнение по поводу реальности поражения России на поле боя и оказал давление на лидеров прибалтийских государств, призывающих к поражению РФ», — говорится в материале . Там отмечается, что настроенность Байдена на дипломатию с Россией пугает союзников Украины из восточной Европы перспективой дальнейшего давления на президента Украины Владимира Зеленского к началу переговоров с РФ.

Ранее в США также допустили сдачу Украиной восточных территорий после поражения в спецоперации. В связи с этим на Западе может возникнуть скепсис по поводу дальнейшего оказания украинским властям помощи при отвоевывании земель у России.