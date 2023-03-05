WSJ: Байден не верит в военное поражение России

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден отказывается верить в возможное поражение России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден в отличие от некоторых западных политиков не верит в реальность военного поражения России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Джо Байден выразил сомнение по поводу реальности поражения России на поле боя и оказал давление на лидеров прибалтийских государств, призывающих к поражению РФ», — говорится в материале. Там отмечается, что настроенность Байдена на дипломатию с Россией пугает союзников Украины из восточной Европы перспективой дальнейшего давления на президента Украины Владимира Зеленского к началу переговоров с РФ.

Ранее в США также допустили сдачу Украиной восточных территорий после поражения в спецоперации. В связи с этим на Западе может возникнуть скепсис по поводу дальнейшего оказания украинским властям помощи при отвоевывании земель у России.

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Президент США Джо Байден в отличие от некоторых западных политиков не верит в реальность военного поражения России. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Джо Байден выразил сомнение по поводу реальности поражения России на поле боя и оказал давление на лидеров прибалтийских государств, призывающих к поражению РФ», — говорится в материале. Там отмечается, что настроенность Байдена на дипломатию с Россией пугает союзников Украины из восточной Европы перспективой дальнейшего давления на президента Украины Владимира Зеленского к началу переговоров с РФ. Ранее в США также допустили сдачу Украиной восточных территорий после поражения в спецоперации. В связи с этим на Западе может возникнуть скепсис по поводу дальнейшего оказания украинским властям помощи при отвоевывании земель у России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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