Инструктор ЧВК «Моцарт» посоветовал относиться всерьез к «полным сюрпризам» русским

11 марта 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Западные политики не должны недооценивать российскую армию, считает ветеран спецназа США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные политики не могут недооценивать российскую армию, сражающуюся на Украине, и должны относиться серьезно к возможным «сюрпризам» с их стороны. Об этом заявил ветеран спецназа армии США, который не пожелал назвать свое полное имя из соображений безопасности. Ранее он работал инструктором ЧВК «Моцарт» и последние 12 месяцев обучал украинские войска. «Нельзя сбрасывать со счетов русских. Я имею дело с русскими с 1989 года. Они обладают стойкостью и упорством. Если их недооценить, они вас удивят. Я уверен, что русские еще полны сюрпризов», — заявил ветеран изданию Newsweek . Он отметил, что несмотря на некоторые неудачи Москва упорно добивается новых успехов на востоке и юге Украины. Также он отметил, что после начала спецоперации президента РФ Владимира Путина многие стали называть проницательным стратегом. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. На данный момент наиболее напряженная обстановка наблюдается в Бахмуте, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что российская армия контролирует более половины города, населенный пункт окружен на 80%, все основные магистрали находятся под огневым контролем российских военных. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что контрнаступление ВСУ начнется в течение двух месяцев, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные политики не могут недооценивать российскую армию, сражающуюся на Украине, и должны относиться серьезно к возможным «сюрпризам» с их стороны. Об этом заявил ветеран спецназа армии США, который не пожелал назвать свое полное имя из соображений безопасности. Ранее он работал инструктором ЧВК «Моцарт» и последние 12 месяцев обучал украинские войска. «Нельзя сбрасывать со счетов русских. Я имею дело с русскими с 1989 года. Они обладают стойкостью и упорством. Если их недооценить, они вас удивят. Я уверен, что русские еще полны сюрпризов», — заявил ветеран изданию Newsweek. Он отметил, что несмотря на некоторые неудачи Москва упорно добивается новых успехов на востоке и юге Украины. Также он отметил, что после начала спецоперации президента РФ Владимира Путина многие стали называть проницательным стратегом. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. На данный момент наиболее напряженная обстановка наблюдается в Бахмуте, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что российская армия контролирует более половины города, населенный пункт окружен на 80%, все основные магистрали находятся под огневым контролем российских военных. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что контрнаступление ВСУ начнется в течение двух месяцев, передает RT.